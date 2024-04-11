房客不滿被轉賣「陪葬律師是表姊」　PTT嘆：房東變高危險行業了

▲男房東2度40%燒傷。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

台中大雅區今（11日）發生住宅火警，火勢撲滅後，現場發現3名焦屍，身分為女房東、陪同點交的表姊律師，以及縱火的男租客。據了解，房子其實是租客所有，但負債賣給生意夥伴，夥伴又賣給兒女，引發PTT房版網友感嘆，「房東也變成高危險行業了」、「律師太倒楣了吧」。

這場火警奪走3條性命，引發網友在PTT房板討論，「房東也變成高危險行業了，才討論如何篩選房客而已。」

底下網友一片悲嘆，「兇手同歸於盡了？太恐怖了吧」、「律師太倒楣了吧」、「會不會有其他隱情？不給租，爆氣是有什麼深仇大恨？也把自己賠進去了？」「應該要成立房客聯徵制度了，才能避免發生憾事」、「我看弟弟大面積燒傷，生不如死最慘」。

附近住戶透露，該住宅才蓋幾年而已，出入比較複雜，似乎常有移工或朋友來作客，其實社區晚上都安靜，但唯獨這棟晚上仍有活動。

事實上，約6、7年前，60多歲楊男買下這棟房子給前妻，但因為有債務糾紛，才把房子抵押給林姓生意夥伴，林事後再賣給兒女。今日林姊弟倆，以及任職律師的游姓表姊去點交，但楊男認為不合理，更不滿房子轉賣給他人，憤而縱火犯案。林弟雖然死裡逃生，但2度40%燒傷，目前在台中榮總急救。詳細原由有待警方進一步調查。