簡單粗暴！西門町老華廈「外牆掛制震器」　建築師一看搖頭

記者項瀚／台北報導

7.2強震再喚起民眾對建築安全意識，西門町有棟50年華廈外牆掛有制震器，畫面有些突兀，經查原來是8年前就有掛上，但建築師直言「效果相當有限」。建商透露，會積極溝通，將該大樓一起都更。

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▲西門町老華廈外牆掛上制震器，畫面看起來有些突兀 。（圖／記者項瀚攝）

本月3日花蓮發生7.2強震，許多地區都有老舊建物承受不住，出現結構安全隱憂，近日一棟8層華廈外牆掛上制震設施，頗為突兀，引起討論。

經查，該華廈位於萬華西門町成都路上，屋齡約50年，制震器早在約8年前就已掛上。而房東是「財團法人台灣更生保護會」，過去低樓層租給烹飪教室，但現已撤出。

建築師劉獻文表示，該裝置就是阻尼器的一種，也就是俗稱的制震器，經常使用在新建案中，基本上會安裝在中低樓層，以吸收地震力，並增加建物耐震係數，也降低建物搖晃程度。

不過，劉獻文指出，制震器的正確安裝位置是包在牆壁內，也就是斜撐在柱、樑的對角線上，而本次討論的西門町個案因是事後加裝，只是撐在外面而已，制震效果相當有限。

▲制震器的正確安裝位置是包在牆壁內，也就是斜撐在柱、樑的對角線上。（圖／建築師劉獻文提供）

事實上，該華廈旁邊的整排透天，正由玖原建設著手都更整合，負責開發的盧經理表示：「這8層華廈阻尼器頂到8樓，隔壁又有工地開挖，其實挺危險的，像一個火柴棒一樣插在那邊。」

盧經理說，該8層華廈有意願都更重建，但由於地主屬財團法人，又有一些公部門背景，程序上可能稍微複雜一點，但站在開發商的角度，就是會積極溝通整合。

▲該華廈隔壁整排透天，正由玖原建設著手都更整合。（圖／記者項瀚攝）

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