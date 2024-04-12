台南危老案工地開挖再害鄰房傾斜　預售最貴1坪47萬

記者張雅雲／高雄報導
台南北區北華街「琉金」建築工地地下開挖，造成鄰近住宅傾斜，台南市府勒令停工，由區公所疏散11戶緊急安置，該案成交價落在39.7~47萬元，開發商為上曜集團旗下子公司永捷創新，該公司表示，現在先灌漿回填，也願意進行後續賠償。
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▲北區北華街一處建築工地地下開挖，日前發現工地有安全疑慮，已勒令停工。（圖／記者張雅雲攝）
台南市工務局表示，該工地預計興建12層樓，地下2層，向下開挖10公尺，2021年8月取得建照，2022年2月23日申報開工，而在開挖過程中，日前發現該工地有安全疑慮。
▲工地施工讓一旁民宅出現傾斜，造成安全疑慮。（圖／記者張雅雲攝）
初步調查，疑似發現因地下水出現管湧，地下砂土也隨之流出，也因此將一旁住宅底下的土石陸續掏空，導致一旁民宅出現傾斜，造成安全疑慮。
「琉金」位於台南北區北華街，屬於花園夜市生活圈，周邊生活機能豐富，包括好市多、大潤發、Uniqlo等知名品牌都來該區插旗，形成台南的購屋熱區之一。
▲目前成交筆數為16戶，成交價落在39.7~47萬元。（圖／翻攝自實價登錄網站）
基地面積僅178坪，為危老改建案，根據實登顯示，目前成交筆數為16戶，成交價落在39.7~47萬元，最高達47萬元，近1年均價為42.5萬元，預計2028年完工交屋。
開發商為上曜集團（1316）旗下子公司永捷創新，永捷創新代理發言人趙協理表示，目前正在進行地面回填，現在先灌漿鞏固基地，再請台南市土木技師公會調查原因。
針對住戶部份，目前先疏散，後續根據建鑑定報告，需要進行透天結構補強的部份，也有保險可以賠償住戶損失。上曜集團則表示，由子公司自行處理。
住商不動產南區執行協理林棋博分析，北區周邊新案最高已站上5字頭，成交價落在40~50萬元，由於「琉金」大多規劃中小坪數，因此相對單價較高。
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