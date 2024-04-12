爸媽錢不存銀行！他爽拿「現金200萬頭期款」遇難題　內行曝作法

▲爸媽的錢都不存銀行，原PO擔心銀行會查金流。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「爸媽資助頭期款，但是是現金！」一名男網友透露，爸媽慷慨贊助200萬給他買房，且這筆錢隨時能從家裡拿出，畢竟要申請貸款，就怕銀行會查金流，讓原PO遇到難題求問怎麼辦？對此，信義房屋專家表示，他個人的做法會每天小額存進去，既能合法又不會被國稅局關切。

一名男網友在Dcard表示，最近考慮購屋，爸媽也佛心願意資助頭期款，不過棘手問題來了，「爸媽平常並沒有把錢存在銀行的習慣」，聽聞銀行會查頭期款的金流。

對此，原PO求問內行人，爸媽的這筆錢是先存入銀行，再幫付頭期款的話，「這樣對銀行來說是合理的嗎？」還是直接存到原PO帳戶，「對銀行來說才是比較正常的？」

底下網友熱議，「對銀行來說就不正常，你先拿去放銀行3～6個月再買」、「這種方式非常像人頭帳戶，部分銀行會婉拒。建議包裝爸媽爲現金收入（要提示證明），款項由父母先存入父母的帳號，再由父母的帳號匯給您，接受的銀行會比較多」、「他們存進自己的，到時候直接匯到履保就好」。

也有網友反問，「他們一共要資助多少錢？」原PO回應，「 大概200萬左右，我自己也有一些存款！」該網友則簡單建議，「存進去他們自己的帳戶，再用每年免稅贈與244萬給你」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，贈與稅「每人」每年免稅額為244萬元，這沒有問題，但是他個人的做法會是，每天小額存入銀行，到時再匯入履保帳戶，既能合法又不會被國稅局關切。