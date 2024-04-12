曾看上6折法拍屋！前屋主「留1句話」嚇退他　一票人抖：水很深

▲台中租客點火燒房，與買家、律師同歸於盡。（圖／記者白珈陽攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市58歲楊姓男子昨（11）日因不願點交房屋，憤而潑灑汽油燒屋，將自己與林姓女子、游姓女律師活活燒死。此案掀起譁然，一名過來人透露，自己也曾看上市價6-7折的法拍屋，不過在看到屋主留下的公告紀錄後，果斷放棄了，也不禁感嘆「這個新聞就是買『不點交屋』最大風險的具象化。」

網友在PTT發文提到，他之前也看上一間市價6-7折的法拍屋，非常心動，後來法院派執達員或書記官前去記錄屋況，結果屋主竟留下令人毛骨悚然的公告紀錄，說是「誰買這間房子，我就死在裡面給你看，燒炭也可以。」

當時，原PO看完認為，這個後續一定很麻煩，於是果斷放棄，之後也做了一點功課，發現有兩條路可走，「要嘛再多花錢給原屋主，讓他甘願一點離開；不然就是請黑道『麻煩』他離開，但這兩種方法都是再堆錢上去，那這樣有什麼意義嗎？幾百萬再堆上去，6-7成就變8-9成了，根本就沒意義。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，他也感慨，「這個新聞就是買不點交屋最大風險的具象化，應該是台灣法拍屋史上最嚴重事故吧？之前都是自殺在裡面居多，現在改殺人...太誇張了，這個社會暴戾之氣太重了。」

對此，鄉民紛紛回應，「不要命的極端事件」、「房子看起來蠻新的，肯定心有不甘」、「沒用+1，不管你租不租、點不點交，他就是要跟這間房同歸於盡」、「不要把特例當通例，不然法拍怎麼這麼熱，你房子出租也會遇到這種極端，但可能只有千分之一」、「不點交水很深」。

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