20台冷氣「1樓到頂樓都恆溫」　老司機見旁邊亮點！真相神展開

▲透天掛了20台冷氣，引發原PO好奇拍下 。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

房子掛上太多台冷氣，容易引發路人聯想！一名網友在路邊拍下照片，5層樓透天就裝了20台冷氣之多，好奇背後用意？文章引來大票網友關注，尤其看到隔壁「按摩」2個字開始想入非非，「旁邊那棟兩家按摩的，感覺不單純」。而真相神展開，其實是飯店的員工宿舍。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，路上看到一棟5層樓透天，外觀特別顯眼的原因，就是每層樓掛滿冷氣室外機，讓他笑虧「從1樓到頂樓都恆溫！」

照片可見，該透天面寬並不大，從2樓到5樓的外牆上，數一數就有20台室外機，放置相當整齊。

文章曝光後，引來3千多名網友狂猜，「可能是機房吧？」「依據冷氣機台數，乘以租金，就知道房東一年租金收入有多少」、「有的房子深度很長，改套房來租可以改很多間」、「如果這是宿舍，我嚴重懷疑隔壁老闆開的」、「不是機房就是砲房」、「至少，他裝得很整齊」。

一票老司機笑虧，「覺得隔壁的不簡單啊」、「一樓好幾鳳」、「旁邊那棟兩家按摩的，感覺不單純」、「招牌在旁邊都很清楚了」。

有網友則提出疑問，「為何不直接中央空調？」「我聽見北極熊的啜泣聲」、「如果冷氣全開，電線受得了嗎」、「這電費...」。

事實上，這間奇觀透天位在宜蘭，根據《華視新聞》報導，這其實是員工宿舍，飯店經理David表示，1到2樓是辦公室，3到4樓是男生宿舍，因建築老舊才沒有安裝中央空調。

飯店經理David也說，員工量沒這麼多，3樓有部分開放，4至5樓部分就比較沒有開放。