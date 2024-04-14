「非高雄厝」變賣點？　房仲：室內坪數決定一切

▲高雄祭出「高雄厝」政策，主打節能減碳，最重要的景觀陽台，主打增加景觀綠意。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄祭出「高雄厝」政策，主打節能減碳，及景觀陽台特色。沒想到近年大翻車，愈來愈多建案主打「非」高雄厝，引來網友疑惑發問，「為什麼沒有陽台是賣點？」信義房屋專家表示，大多數買方其實蠻有興趣看屋。

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有房仲在臉書《高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋》PO出1個大樓物件，位於高雄左營，主打沒有高雄厝陽台，甚至還重點重複3次，引來網友留言「想請教為什麼沒有高雄厝陽台是賣點，或需要強調？」

雖然高雄厝陽台最大特色就是有3米深的景觀陽台，可達到室內降溫、生態永續、城市垂直綠化目標，對建商而言也有容積獎勵。不過近期愈來愈多新案主打非高雄厝建築，松益發建築集團的總經理解智贏透露，沒想到反倒讓購屋族接受度更高。

▲對首購族來說，更想把購屋預算花在室內實坪。（圖／記者張雅雲攝）

主因就是建商為控制總價，不少建案多以縮小坪數因應，以致2房產品的高雄厝陽台，甚至比1間臥室還大，對首購族來說，更想把購屋預算花在室內實坪，若陽台跟主臥室一樣大，在空間利用上有點失衡。

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄厝是近10年規劃，在中古市場屋齡較新，不是交易大宗，算是非傳統型產品，大多數買方其實蠻有興趣看屋，會想知道高雄厝的特色，但是若考慮購屋，仍是以室內實際坪數大小決定。

不過，也有民眾認為，高雄厝可以提升室內採光、節能，以及對住家帶來的綠意，兼具環保與美觀，換屋族接受度較高，建議購屋前仍應回歸到自身的需求。

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