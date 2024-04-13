他有大安區房子等繼承「還要買房？」　網見條件：沒有不買的理由

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

現在房子越來越貴，如果沒有剛需一定要買嗎？一名網友表示，家裡經濟狀況算是小康，還有大安區的房子可以等繼承，但爸媽希望他培養存錢的習慣，因此鼓勵他買房，還贊助1600萬元。但他們目前看中的物件，除了離捷運站很近之外，生活機能沒有很好，讓他很猶豫到底要不要買？

原PO在Dcard發文表示，自己是家中獨子，目前還在念大學，沒有收入。但他們家從小家境很不錯，一直住在台北市大安區，爸媽名下有一間房，爺爺也有3間大安區的房子規劃會分給爸爸。

不過近來父母希望他能學習存錢的習慣，因此他考慮投資房地產，目前已經選定目標，預計在新北市購買一間30多坪的預售屋，總價約2600萬，其中1600萬由父母出資，剩下的1000萬則打算用新青安貸款，由他自行還款。

他表示，這間預售屋預計在2027年完工，屆時他已經在工作、有收入。他也試算了一下房貸，如果貸款35年，4年寬限期，2.2%的利率，試算結果為前4年每月還款1萬8333元，後31年每月還款3萬7106元。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



不過他現在仍相當猶豫是否要下手，因為該間房子除了距離藍線捷運站很近之外，生活機能其實沒有很好，且家裡已經有房產，未來不擔心沒有房子住，因此分析了下列優缺點，想問問看眾人的意見。

買：

1. 爸媽都幫忙出這麼多了，不買白不買

2. 沒住過新房子，真的滿想住住看的

3. 未來若增值，賣掉可以賺到價差

不買：

1. 不用被房貸綁住，生活可以過得比較爽

2. 沒有剛需、就算不買家裡還是有房子住

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

不少人紛紛喊衝了，「買，也建議你要有存錢習慣，作為緊急預備金，你又不知道將來會發生什麼急需用一大筆錢」、「買，長輩幫很多，繼承的房子屋齡不知道多老，老房子問題很多」、「爸媽都出1600萬了，你不要給我」、「這有啥好想的，等於父母直接送你1600萬現金了，就算賣掉房價腰斬，你還是賺啊」、「都有人出1600萬了，我想不到不買的理由，感覺就算是未來交屋後，你的工作還沒穩定，父母也不會見死不救，那這煩惱就等於是多的，已羨慕」。

還有網友認為，「認真回，以你家裡的條件可以選擇不要買，但我覺得你爸媽應該真的單純希望你可以有個目標去努力而已，而且他們會幫你出一半以上，所以如果1000萬的房貸，你不會感到很排斥的話，就盡孝道買下去就對了，讓父母放心」。