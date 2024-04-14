「買房1設計」佔空間又噴錢　她崩潰見巨蟑！網吵翻：浪費100萬

▲原PO認為前陽台佔空間。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「前陽台到底可以幹嘛？」一名女網友表示，本就對前陽台興致缺缺，積灰塵又容易長蟲，日前在家裡看見一隻「史前巨強」，讓她更加討厭前陽台，無奈看了很多建案，有7成都有這設計，「真的是佔我的坪數又沒辦法幹嘛的空間！」信義房屋專家表示，前陽台有蠻多功能性，但每個人對空間需求不同。

一名女網友在Dcard表示，最近積極看屋中，好奇「如果沒有植栽需求的話，前陽台那一塊到底拿來幹嘛比較好？」由於現在租住的地方就有前陽台，看過有些人會布置假花或是假草皮等，裝飾成一個休閒的午茶空間，但其實布置品下方容易積灰塵，甚至藏一堆蟲。

原PO說，她極度害怕昆蟲類，目前租屋處住一年半的時間裡，從未遇到過蟑螂，豈料清明連假放完，「客廳連結前陽台那一區塊，發現跑進來一隻史前巨強...真的是壓垮我的最後一根稻草！」

對此，原PO認真篩選沒有前陽台的建案，但實際去看預售屋和新成屋後，大概有7成以上的建案都會設有前陽台，「對我來說那真的是佔我的坪數又沒辦法幹嘛的空間」，因此好奇大家怎麼看？

文章曝光後，底下網友熱議，「沒做窗戶隔絕室外的陽台不好用，但後來的新建案都這樣，非常不實用！可以考慮中古華廈，屋齡跟格局尚可接受+有電梯，沒那麼多限制」、「不喜歡+1 ！很浪費錢，在這個一坪快百萬的世界，等於浪費100萬在陽台，每看一次不爽一次」、「前陽台超少使用，很浪費空間，幾乎都在房間或客廳居多，沒幾個月就很髒」。

但也有網友超愛前陽台，「陽台作為室內跟室外的緩衝，有一定的功能性！有View的陽台是可遇不可求，擁有過就知道好」、「有前陽台夏天客廳比較不熱」、「我都拿來曬衣服，邊採光很好」、「前陽台一整年沒出去過3次」、「可以放洗衣機、不常用的鍋碗、工具箱、掃具」、「我們前面完全沒被擋，採光很好+永久棟距」、「沒有前陽台的房子，只要窗簾沒拉緊，從外面容易直接看到客廳的動靜」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前陽台其實是有功能性的，像是放冷氣室外機，或是種植花草營造休息小空間；且能阻絕陽光直射進來；就怕排水系統不佳，陽台外立面也能減緩漏水狀況等。

雖然說大部分民眾喜歡前陽台設計，曾敬德說，但也有人就是喜歡待在室內活動，因此覺得佔空間，每個人對空間需求不同，如同有些人要求兩套衛浴設備、更衣間等。