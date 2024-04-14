台積電不來「龍潭現在只能種茶」　地主大崩潰：只想多拿補償金

▲台積電不進駐龍潭科學園區三期園區。（示意圖／記者高兆麟攝）



網搜小組／劉維榛報導

2024/4/15更新說法

台積電不進駐「桃園龍潭科學園區三期園區」，改去高雄興建2奈米廠，還有嘉義建高階封裝廠。臉書社團「我是中壢人」則透露，這消息讓當初的反對地主崩潰了，哀喊「只是想要多點補償金，怎麼搞到真的不來？」文章引發網友熱議，「機會只有一次」、「嘉義人謝謝龍潭地主」。

臉書粉專《我是中壢人》發文表示，台積電宣布不落腳後，這讓抗議的地主相當崩潰，「本來以為，台積電很有錢可以多給點補償金，沒想到抗議之後竟然就直接不來，現在這塊土地只能拿來種茶。」

底下引發3千多名網友哭笑不得回應，「嘉義縣人感謝桃園人」、「太誠實了」、「機會只有一次」、「維持土地原始面貌！很棒」、「完全是自已龍潭朋友家的最後的心聲」、「種茶也很好啦，感謝龍潭地主的禮讓，讓別地方能夠有機會」、「高雄人感謝桃園龍潭人」、「北漂青年感謝龍潭人」、「笑死！搞到自己」、「不錯啦！空氣會好一點感恩」。

事實上，行政院在2022年核准「龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫」，以滿足台積電未來新建廠房的需求，該計畫將徵收158.59公頃土地，因其中88%為私人土地，引發龍潭當地居民成立自救會，力圖阻止此土地徵收計畫。

當時一路上可見各種抗議布條，上頭主張「停止土地掠奪」、「反對家園迫遷」與「誓死捍衛家園」等，居民更表達不滿，「政府為了發展高科技，就要趕走百姓，我們無法接受！」「現在房價那麼貴，我們很怕政府的補償金不夠我們買新房子」，現在如願了，全都是一場空。

根據《自由時報》報導，反龍科3期建案自救會代表張貴有認為，各界並不了解當地狀況，當時台積電並未證實要來，且竹科需地面積也不明，是反對龍科三期徵收，並不是針對台積電設廠，目前沒聽說有地主後悔，質疑被帶風向。