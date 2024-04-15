女鞋大亨2.88億求售敦南豪宅　果斷「開價直接賠售」

記者項瀚／台北報導

女鞋大亨11年前預售時，以2.95億元購入敦南豪宅，如今以在網上求售，罕見「開價即賠售」自砍700萬元，且裝潢的成本也都賠下去了。在地房仲表示：「這開價很有誠意，有錢人通常會比我們平民果斷，就是看錯、認賠，該出就出掉。」

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▲女鞋大亨在網上求售敦南豪宅，罕見「開價即賠售」自砍700萬元。（圖／記者項瀚攝）

豪宅「敦南樞苑」7樓戶最早是在2012年預售時，以約2.95億元交易，換算單價147萬元，買方「恆豐公司」大有來頭，是知名女鞋業代工商，過去曾因經營Miss Sofi品牌打響名號。

2021年，該戶以2.89億元移轉給王姓自然人，並備註關係人交易，當時躍上媒體版面，推測新屋主就是恆豐公司負責人王震乾或其家族成員。王震乾財力驚人，曾被揭露在「信義富邦」郭台銘家樓上也持有房產。

如今「敦南樞苑」7樓戶以2.88億元在《591房屋交易網》求售，罕見出現「開價即賠售」，對照2012年的購入價格，調降700萬元。

▲從刊登資訊來看，該戶豪宅配有高檔裝潢。（圖／翻攝自591）

另外，值得關注的是，從刊登資訊來看，該戶配有高檔裝潢。也就是說，除房價自砍700萬元求售，裝潢的費用也全部賠下去了，總賠金額超過千萬元。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「敦南樞苑」位於敦化南路、市民大道交叉，地段精華，但坪數規劃大，總價上看3億元，使得價格維持不易，從開價來看每坪僅140多萬元，反觀斜對角的「敦南御所」因總價壓在1億元內，每坪就有160萬元行情。

▲「敦南御所」因總價壓在1億元內，每坪就有160萬元行情。（圖／記者項瀚攝）

不過，黃獻寬也提到，本次「敦南樞苑」的開價很有誠意，屋主擺明賠售，顯示售屋動機強，估待售期會比一般豪宅物件短一點。他說：「對有錢人來說，豪宅賠售不算什麼，會比我們平民更加果斷，就是看錯、認賠，該出就出掉。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「敦南樞苑」規劃一層一戶，總共只有22戶，近年都無出現交易，排除特殊交易後，最近一筆是2018年17樓戶以2.98億元成交，換算單價146萬元。

至於開價即賠售，葉沛堯說，這樣的案例屬實罕見，觀察《591房屋交易網》的豪宅物件，即便社區行情發展不甚理想，但屋主口袋深，開價大多高於成本價不少，但這也反映出銷售期長，有些物件掛個好幾年都還是在那邊。

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