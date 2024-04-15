深坑帝品苑靠「帝寶」2字賣雙倍價　建商罕見遭重判

▲帝品苑是深坑地標，也是豪宅，建商及代銷業者被法院判成立詐欺罪。



圖文／鏡週刊

「當時深坑的房價1坪20萬元，我們願意花40幾萬元買帝品苑，全都是因為售屋人員宣稱有帝寶血統的健身房、KTV、親子遊憩室等公設。」被害人在法庭的這段陳述，成為全案重判的關鍵，住戶打官司8年，建商還一度獲不起訴，3月29日台北地院認定此案是售屋詐欺，重判建商及代銷業者3年及3年判。

台北地方法院重金庭3月29日判決一起建商遭住戶提告案，引起房產界議論，遭控詐欺的宏永建設前總經理宋東明遭判刑3年，這起纏訟多年的售屋詐欺案，讓已故房產大亨林堉璘的2個兒子林鴻南、林鴻森成了詐欺共同正犯，起因是建商將停車位偷換成豪華公設。

▲帝品苑宣傳廣告將健身房等3百餘坪公設，規劃在地下1樓停車場（紅框處），住戶認為被騙而提告勝訴。（讀者提供）

法官認定起造及銷售公司2010年在新北深坑推出的帝品苑建案，以詐術將停車場空間講成健身房、KTV、親子遊憩室等公設吸引買家高價購屋，重判代銷業者3年半。

▲宏泰集團旗下宏永建設推出的帝品苑豪宅（圖）主打「帝寶血統」，社區大門造景與帝寶豪宅相似。

知情人士指出，帝品苑建案打出豪宅規格，每戶權狀約56至62坪，2010年連同車位成交價約2,300萬至2,700萬元不等，每坪單位落在40萬至50萬元間，雖遠高於附近每坪約20萬元的一般住宅行情，仍很快完銷，還有不少消費者一次買2戶。

▲2010年宏永建設與代銷業者在新北深坑推出帝品苑豪宅，文宣精美。（翻攝帝品苑廣告YouTube）

住戶提告時，台北地檢署一度認為是民事糾葛，不起訴建商代表，但高檢署發回北檢續查，檢方重新調查後認定，建商以虛假不實的廣告欺騙消費者，減少近30個停車位，以銷售時每坪45萬元計算，認定宋東明等二人不法套現至少2.7億元，行徑形同鑽巧門的奸商。

更多鏡週刊報導

【新聞傳真】健身房竟是公設停車場 地產大亨兄弟涉售屋詐欺

【大亨兄弟涉詐欺2】說好的高級健身房、KTV呢？ 建商丟2千萬要住戶自己蓋

【大亨兄弟涉詐欺3】大亨兄弟遭認定詐欺正犯 法官下重手原因曝光