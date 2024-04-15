史上最狂3月！房地合一稅收飆42億　新北超車台中奪繳稅王

▲史上最狂3月，全台個人房地合一稅收達42.4億元，年增76%。（示意圖／記者陳明仁攝）

記者項瀚／綜合報導

史上最狂3月，全台個人房地合一稅收達42.4億元，年增76%，創歷史同期最高，其中新北年增高達101%，金額超車台中成繳稅王。信義房屋專家表示，新北從去年下半年以來房價漲幅明顯，又是全台移轉棟數最高的區域，房市交易熱絡。

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財政部資料顯示，Q1個人房地合一稅收113億元，年增高達76%，其中3月達42.4億元，寫下歷史的同期新高，反映當前房市交易狀況熱絡。

值得關注的是，過去常常是繳稅王的台中市，3月金額7.8億元排行第二，被新北市超車。雙北房市交易熱絡，新北3月稅收金額竄升至8.5億元，年增高達101%。

▲新北超車台中，奪房地合一稅收王。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅收大增主要有幾項原因，包括近年房價大漲，適用房地合一的物件數量也越來越多，累計2016年後買進的物件數逐年攀升，交易時就有機會被課徵，且短期稅率拉長也讓房地合一稅收增加。

至於新北超車台中，曾敬德說：「雙北房市熱絡，新北從去年下半年以來房價漲幅明顯，加上又是全台移轉棟數最高的區域，因此超車台中。」

曾敬德建議民眾，房地合一稅在房價大漲後稅負較高，應該做好適當地節稅規劃，「但利用自用400萬元免稅與重購退稅等方式節稅，應留意相關設籍等規定，同時也要留意列舉裝修成本時，都要採取合法的節稅管道，留有單據、契約與廠商的金流資料等供稅務機管審查。」

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