現金買凶宅有搞頭嗎？　專家曝：1因素無法核貸

▲房價高漲，愈來愈買不起房，有網友直接上網發問，現金買凶宅有搞頭嗎？（示意圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，愈來愈買不起房，有網友直接上網發問，「現金買凶宅有搞頭嗎？ 能掛4增貸嗎？」有網友透露「你沒發現市場上要買凶宅，根本沒得買嗎？玩凶宅可是非常有歷史的一門生意。」信義房屋專家指出，凶宅被視為重大瑕疵，只能用現金購買。

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原PO在PTT發問，指出現在銀行限貸，貸差嚴重，多屋族到後面通常需要現金買房，然後再掛4增貸，所以想問現金買凶宅有搞頭嗎？能掛4增貸嗎？有大大能分享經驗嗎？

引來網友直言，買一間60年老屋要如何查是不是凶宅？沒發現市場上要買兇宅根本沒得買嗎？玩凶宅可是非常有歷史的一門生意，所謂的洗凶宅，洗的是「凶宅必須告知」，而一般民眾很難取得該物件是否為凶宅的證據。

高雄市地政士公會常務理事謝志明表示，房子有分一般瑕疵跟重大瑕疵，凶宅屬於重大瑕疵，屬於嫌惡設施，通常銀行不會承做放貸，民眾只能以全額現金購買。

▲對多屋族來說，第幾戶對貸款成數很重要。（示意圖／記者張雅雲攝）

若是入手多年後想要貸款，沒有告知銀行該物件為凶宅，就算銀行在不知情的情況下，成功放貸，也是違反銀行作業規則，一旦得知為凶宅，貸款也要被追回。

至於掛4增貸，信義房屋高三區協理周清源表示，目前政府積極打炒房，民眾在特定地區購屋有分為第1戶、第2戶、第3戶及以上貸款，貸款成數分別為8成、7成、4成。因此對多屋族來說，第幾戶對貸款成數很重要。

一般民眾購屋屬於「購置型貸款」，在聯徵資訊的信用科目會列入科目1，因此，科目1若戶數太多就會降低貸款成數，也有民眾借款類別改用「周轉性貸款」，改列為科目4，就是掛4的意思，規避同一人持有多戶，可降低貸款成數變低的風險。

謝志明分析，若以凶宅來看，因銀行端認列凶宅為嫌惡設施，建物價值性很低，不管是貸款、增貸都無法核貸。

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