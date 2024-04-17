天母人不用崩潰了！　建商駁「新光三越旁超高改建案」謠言

記者項瀚／台北報導

網傳天母「常在商行」咖啡廳處將都更，變身36層摩天大樓，讓天母人崩潰。但經求證，網傳資訊有2大錯誤，該案樓高其實只有24層，與天母第一高樓「華固天鑄」差很大，另外此案最快要2026年Q3推出，1樓正在裝潢是由其他案場承租。

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▲網上傳出天母「常在商行」咖啡廳處將都更，變身36層摩天大樓，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

天母新光三越旁店面，近日引發話題，網友在臉書社團指出，「常在商行」咖啡廳1樓店面裝潢確定由銷售中心進駐，而整塊過地將都更成地下7層、地上36層摩天大樓。

話題一出，讓許多人都不敢置信，居然蓋如此高樓，紛紛留言提到：「又要擋住誰家的天際線囉」、「容積獎勵真香」、「蓋那麼高天母會變美嗎」，但也有網友質疑原po所說的真實性。

經查，該都更案實施者為豪宅建商「璞真建設」，基地規模634坪，使用分區為商三特（原屬商一），地下室到B4，最高樓層數則為24層，因此原po提供的資訊確定有誤。

璞真建設表示，假使一切都更流程順利，最快也要到後年Q3~Ｑ4推出，因此定價等資訊暫無法確定，而關於網友所說的1樓裝潢，「目前只是屋主租給其他業者，並非本案接待中心進駐。」





▲「大將天母」基地位於中山北路七段巷內。（圖／記者項瀚攝）

不過，記者實地走訪，詢問現場工班，該店面確實是作為接待中心。但經多方打聽後，原來該店面是要出給天母另一都更案「大將天母」，基地位於中山北路七段巷內。

據了解，該案已取得建照，預計5月開始銷售，而代銷雖然也認為此接待中心租金不菲，但仍看上其地曝光效果，隔壁就是新光三越，地標明顯，且也知道該處未來會拆屋變成新建案，但仍有自信能在一定時間內銷售到一定程度。

▲「華固天鑄」是目前天母樓層最高的住宅。（圖／ET資料照）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，天母開發得早，許多新大樓都是透過都更而來，目前樓層最高的是「華固天鑄」，達38層，但該案擁超過1728坪基地規模，規劃200坪大坪數，近幾年成交單價落在110~180萬元間，過去還有超過200萬元價碼。

陳炳辰指出，本次討論的璞真建設個案，距離「華固天鑄」頗近，地段佳，雖然基地規模600多坪不是特別耀眼，但還算方正，又擁建商品牌加持，且坪數可能不會規劃太多，估落在3~4房，屆時推案單價有望達百萬，與「華固天鑄」中低樓層身價有得拚。

住商不動產天母西路加盟店長林學良補充，該案地段十分精華，若未來都更成為新案，估每坪單價至少130萬元以上，且若規劃坪數不要太大，應會受不少在地換屋族群關注。

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