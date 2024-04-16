投資人不敢進場　新市爛尾樓底價8587萬流標

▲台南新市前幾年爛尾的預售案「COCO嚮家NO.2」，16日舉行法拍，最終因無人投標，以流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南新市受惠南科效應，新案已經飆到4字頭。前幾年爛尾的預售案「COCO嚮家NO.2」，當初開賣時由於開價僅2字頭，不到1年即完銷，近期建商因「清償債務」遭法拍，該物件底價8587萬元，16日舉行一拍，最終因無人投標，以流標收場。

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根據法院公告透露，爛尾預售案「COCO嚮家NO.2」建商為昇發國際開發，遭法拍原因為「清償債務強制執行」，整棟未完工大樓因此淪落法拍市場，16日進行一拍，以流標收場。

該物件位於台南新市，公告建坪708坪，持分地坪221.9坪，底價為8587萬元，換算土地價格為38.6萬元。依現場公告，預定完工日為2022年2月3日，完工後將為1棟地上7樓建築物，共22戶，查封時現場所見，建物僅施作至6樓。

而該案2020年開賣，已銷售一空，但實登尚無交易紀錄。住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，新市主打鄰近南科，根據實登，目前預售案成交價最高已經站上4字頭，以土地價格來看，「COCO嚮家NO.2」位於新市永就一帶，土地使用分區屬於鄉村區，地價約落在單坪10~15萬元。

若不是在新市的都市計畫區內，新案成交價還有3字頭，但以目前周邊成交行情來看，新案已找不到2字頭，未來若有建商接手重新銷售，研判也要3字頭起跳。

▲新市主打鄰近南科，根據實登，目前預售案成交價最高已經站上4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

至於流標原因，寬頻房訊發言人徐華辰分析，目前該案還沒完工，未來新買家除取得成本，還要加上建築費用、以及預期利潤，可能等到3、4拍過後，屆時底價約4000~5000萬元左右，換算地坪單價約20萬元，吸引新買家入手。

儘管目前總價仍高，因此會讓投資人較為縮手，不過近年受惠南科效應，只要新買方可接受價格，研判不難脫手。

而當初爛尾後，有已購客取得法院債權憑證，也就是說，日後債權人發現債務人昇發國際開發名下有財產時，可強制執行債務人的財產，徐華辰說：「不過若債權人名下一直沒有財產，債權憑證也是廢紙而已。」

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