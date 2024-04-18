美房價比年初高逾10％！　最佳出售時機浮現

▲美國房市進入有利於賣家出售的黃金時期。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國房市最佳銷售實績已經浮現，只要在4月14日至20日賣出，這時價格都能高於其他時候，理由是仍然旺盛的需求，讓賣家處於有利地位；然而，高利率讓市場變得複雜。

綜合外電報導，最新報告指出，美國4月中旬的房屋價格高於一般，比1月初高出10.4％。相比全美中價位房屋，此時的房價比平常還高出7400美元（約新台幣24萬元），與今年初相比，更高出3.4萬美元（約新台幣110.5萬元）。此外，市場需求也很高，4月中旬的房屋登錄瀏覽量比平時多22.8％。此外，這個黃金時段的房屋銷售速度還要快17％。

全美4月中旬的價格降幅也比平時少將近4分之1，顯示賣家在這個時候通常處於較有利的地位；然而，高利率使得房地產市場更加複雜。隨著通膨居高不下，聯準會（Fed）暫緩降息，意味著抵押貸款利率將在一段時間內保持較高水平。

對於賣家來說，越早行動越好，最佳時機是在春季結束之前。而對於買家來說，更明智的做法是等到秋季。根據「Bankrate.com」首席財務分析師麥克布萊德（Greg McBride）的預測，到2024年底，抵押貸款利率將達到6.25％至6.4％左右。

具體而言，根據「Realtor.com」報告，4月14日至20日當周是全美銷售房屋的最佳時機。研究人員通過分析過去的價格走勢以及庫存和買家活動量等多種因素，指出這個該黃金時段是銷售的理想時機。

「Realtor.com」首席經濟學家海爾（Danielle Hale）表示，最佳時機已經到來，而且條件對賣家有利，到夏季都會保持這個狀態。