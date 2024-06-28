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他曬浴室「1家電」濕毛巾掛一下就乾！網大推：暖呼呼又衛生

▲▼浴室,廁所,馬桶,心理,顏色,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲浴室若通風不好，毛巾通常不容易乾。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王麗琴／綜合報導

浴室環境通常較為潮濕，毛巾、浴巾使用後雖有晾起來，但還是容易產生異味。一名網友曬出家中浴室裝的「電熱毛巾架」，不但濕毛巾掛上去很快就乾，而且外型時尚且用處多。貼文一出有網友表示曾在歐美國家的飯店看過電熱毛巾架，直呼用過後驚為天人。

一名網友在Threads貼出家中浴室照片，畫面中可見淋浴間外面的牆上裝了一個「電熱毛巾架」，他表示真的受不了每次都像菜脯一樣又皺又快發霉的毛巾，所以大推這個家電，「晾在上面很快就乾，每次使用舒服又衛生」。

▲▼ 。（圖／記）

▲網友大推「電熱毛巾架」超好用。（圖／翻攝自Threads）

他也解釋「電熱毛巾架」是透過恆溫定時的方式加熱管路，大概維持在45至60度，摸起來有點微熱，但不至於燙傷，使用起來相當安全，不過他也提醒家中如果有小孩，建議還是要裝在他們摸不到的高度。

至於電費，原PO說加熱器持續在加熱狀態，5個小時的用電量約1度，其實很省電，也可以洗澡前再插電，洗完澡擦乾身體就可以掛上毛巾，更省電。

貼文引發熱議，有網友大讚這樣神器，表示在紐約用過後驚為天人，大讚冬天可以用暖呼呼的浴巾超幸福，而且除了掛毛巾以外，還能曬襪子或衣服；也有網友認為台灣天氣潮濕，電熱毛巾架應該要成為浴室標配。

不過想裝電熱毛巾架有些限制，首先浴室要乾濕分離，因為必須插電，只能裝在乾的地方；另外也要考慮安裝位置、插座及電壓的問題。

關鍵字：Threads電熱毛巾架

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