台積電來了「這區1坪漲20萬」　她驚呆：應該自己當建商！爆共鳴

▲黃大米稱，台積電自己當建商的話，就是真正的「點石成金」。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「看來，只要有台積電，房價上漲的情況，都很驚人。」網紅作家黃大米表示，陪朋友在南部看房，代銷小姐自曝，她女兒3年前在高雄楠梓區買房，如今房價漲了20萬，讓黃大米忍不住驚嘆，「台積電應該自己當建商的，真正的點石成金！」引發全場網友共鳴，「認同！漲了一倍」。

黃大米在臉書粉專表示，她陪朋友去看房子，「南部已經喊到一坪50萬，平面車位200多萬。」她感到很妙的是，南部的樓層費，每增加一層約10萬到20萬；相比台北，則是一層就要增加「2萬/1坪的樓層費」，顯得南部非常親民。

黃大米進一步提到，銷售小姐透露，她的女兒都買房存錢，3年前買在楠梓區，當時1坪價格10幾萬，現在已經飆升到30幾萬。

對此，黃大米觀察到一個驚人主因，「看來，只要有台積電，房價上漲的情況，都很驚人。」文末，黃大米更笑稱，「台積電應該自己當建商的，真正的點石成金」；台積電的內線交易不是股價，而是新廠房蓋在哪！」

底下網友熱議，「新青安跟台積電助攻，不漲也難」、「認同！漲了一倍」、「台積電是全村的希望」、「現在換嘉義了」、「台積電是房價保證」、「台積電應該自己當建商的，我看到這句超有感覺的」、「這到是真的，我月初看完新建案後，一個禮拜後換我朋友去看，說調漲價格了，價差100萬以上」、「弄到年輕人都買不起房子，又有什麼好呢」。