李坤儀加持頂級寢具店　屋主喊賣1.88億

▲由前總統李登輝之孫女李坤儀打造的清歡國際生活家飾相關企業開設的「VISPRING Beds」，高租金進駐七期。（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中惠中路與素有七期名人巷的市政北二路口，擁有不少知名精品進駐的社區樓店，其中一間「VISPRING Beds」所販售的床墊不僅貴為英國皇室御用，也是鐵達尼號頭等艙床墊，一張床要價不菲，而台灣總代理的公司則是已故前總統李登輝之孫女李坤儀持有，在大咖加持下，該戶屋主喊賣1.88億元。

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據了解，該樓店屬於1~3層樓，位於角間，社區集結了婚紗店、珠寶店等，該戶總面積155.96坪，在市場上開價1.88億元販售，而與「VISPRING Beds」租約則是持續到2028年，每月租金粗估35萬元以上。

▲位於台中惠中路與素有七期名人巷的市政北二路，是七期生活機能最好的一區。（圖／記者陳筱惠攝）

「VISPRING Beds」台灣總代理則是前總統李登輝之孫女李坤儀打造的清歡國際生活家飾，經查《104求職網》該店面招聘內容雖名稱上為水岸國際有限公司，但公司登記地址與企業形象照，都仍掛著「清歡」二字，據了解該品牌一張床至少是百萬元等級，相當高貴。

對此，七期資深房仲謝兒政分析：「該角間很漂亮，位處名人巷、精品街第一個路口。進去就是國際名品『三宅一生』，相較於七期其他區段，惠中路又屬於七期生活機能相對好的一條主幹道。」

▲七期的高消費力道，吸引大企業投資商用不動產，除了有個門面，也有廣告效果。（圖／記者陳筱惠攝）

不過經查，該戶持有人為傳產業者法人公司購入，投資房產喜用「疊字」命名，在七期及各大捷運站點佈局多處樓店，知情人士透露，此次正巧趕上可帶租約出售，又是七期精品街門面，正常的資產配置。

該戶隔壁的精品眼鏡店，總坪數116.4坪，租約到2027年，同樣待售中，開價1.26億元，承接仲介私下表示：「帶租約賣的賣相會高於空置店面，等於是替下一任屋主免去2~3年找租客的時間，同時開價也可以拉高。」

不過2間店面，實際以開價計算投報大約僅落在2％左右，並非特別亮眼，不過謝兒政認為：「七期富豪、貴婦齊聚，在高消費力道下，其實購入樓店的考量除了每一層單坪空間外，也因七期店面並不多，最重要的是，大企業投資商用不動產，有個門面，也有廣告效果。」

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