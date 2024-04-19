害羞社區名再+1　鄉民留言釣出國小老師釋「別想歪」

▲近日又有一新北深坑社區曝光，叫做「情趣大國」，引發網友熱議 。（圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院）

記者項瀚／台北報導

全台有許多有趣、甚至令人害羞的社區名，例如「墅墅久」、「我愛高巢」等等，而近日又有一新北深坑社區曝光，叫做「情趣大國」，引發網友熱議。在地房仲表示，實務上多數買方都會好奇為何取這社區名，會心一笑，但不會為此產生負面想法。

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過去《ETtoday新聞雲》曾報導，全台各地有許多有趣的社區名，有些大玩藝人諧音梗，有些則讓人害羞，例如：「耀您館」、「愛您館」、「三上悠雅」、「墅墅久」、「我愛高巢」等等。

然而，近日又有一有趣的社區名曝光，叫做「情趣大國」，照片一曝光掀起熱議。網友紛紛留言：「怎麼會有建商取這種名字啊？」、「這社區的人會不會覺得很羞恥」、「情趣社區」、「這裡的人都直來直往」。

不過，也釣出國文小老師留言，根據教育部字典定義，「情趣」一詞的意思是：「情趣意味」，舉例「退休以後，我積極參與社區活動，尋找另類的生活情趣。」請大家不要想歪。

▲「情趣大國」位於深坑雲鄉路，屋齡28年。（圖／翻攝自翻攝自Google Maps）

經查，該社區位於深坑雲鄉路，屋齡28年。在地里長昇高里李傳震表示，該社區是由大禮建設興造，位於雲鄉山莊一帶，環境清幽舒適，不知道為何叫做「情趣大國」，但住戶們應該是都沒什麼意見，「附近的居民才會知道這社區名，但這名字確實特殊，外地人聽到也難怪覺得特別。」

永慶房屋深坑直營店長林祐聰表示，「情趣大國」地理位置比較偏山上，交易量較少，據實價登錄資料，成交單價落在2字頭，「實務上接觸買方，大多都會好奇為何取這社區名，但不會為此產生負面想法，甚至影響購屋意願。」

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