台中4場百億案將登場　全都聚焦西屯區

▲百億大案延遲，讓台中329檔期總銷金額年減約15%，陸續將進場的4大案總銷就超過590億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年台中329檔期總銷金額估落在700億元，其中就是因為不少百億元大案延遲進場，預估未來至6月，台中西屯區將有4筆百億大案進場，4案粗估總銷590億元。房仲業者也相當有感「建商態度轉硬」，尤其2024年以來，不少認輸型買盤出手，台中房市溫度不降反升。

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百億大案延遲，讓台中329檔期總銷金額年減約15%，不過大案即將進場，包括水湳周邊的「華固頂滙」、七期「興富發蘿曼蘿蘭」、「允將惠國段」商辦案，以及七期豪宅新案「寶璽天讚」，無論是住宅或商辦案，大案不約而同聚焦在西屯區。

▲觀察百億大案無論是住宅或商辦案，不約而同聚焦在西屯區。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，華固建設進軍台中水湳首發案「華固頂滙」，產品規劃33、45、53坪，市場推估每坪單價「坐7望8」，總銷逾100億元。七期豪宅新案「寶璽天讚」則是總銷120億元。

興富發「蘿曼蘿蘭」案據悉規劃打造34樓的超高層住宅大樓，總銷約120億元，另外允將建設「惠國段94地號」商辦案，規劃樓高40樓、地下9層的摩天商辦大樓，總銷最大條逾250億元。

過去大型個案延期，多半是開發商看壞房市，選擇性遞延，不過台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「近幾次的百億大案遞延原因有二，除了建照申請相對過去審查時間久，另外就是營建成本高漲，在抓不到精準的成本下，不敢貿然進場。」

▲台中房市溫度不降反升，市場風向則由去年選舉年的「偏買方市場」再度轉回「賣方市場」。（圖／記者陳筱惠攝）

近期市場也傳出，過去價格偏高的快銷案，短時間內完銷，反而現場人員被批評不懂控制成本的情事，房仲業者也相當有感「建商態度轉硬」，尤其2024年以來，不少認輸型買盤出手，台中房市溫度不降反升，市場風向則由去年選舉年的「偏買方市場」再度轉回「賣方市場」。

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