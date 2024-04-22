台積電抵嘉　新案一口氣實登449筆、單價直衝36.2萬

▲嘉義預售案「「Ai世界城」21日首次揭露實登，就創高銷售紀錄，一次登錄449筆。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，產業大轉骨讓周邊房市大受激勵，近期出現快銷案。根據最新實登，嘉義預售案「「Ai世界城」21日首次揭露實登，就創高銷售紀錄，一次登錄449筆，最高單價達36.2萬元創區段新高，購屋者也買單。
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嘉義房市近期因台積電設立，能見度大增。清景麟、白天鵝建設及泰嘉開發三強聯手「Ai世界城」，創下嘉義史上最大量體推案，總銷達100億元，傳出潛銷不到2個月已近完銷。
▲「Ai世界城」住家成交最低單價28.3萬元、最高36.2萬元。（圖／翻攝自實價登錄）
該案位於朴子市，屬於縣治特區，基地面積達5200坪，含801戶住家及17戶店面，共818戶，規劃2~3房，清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，「Ai世界城」只剩個位數，均價落在34萬元。
該案21日首次揭露實登，一口氣登錄449筆，住家成交最低單價28.3萬元、最高達36.2萬元，2字頭價格僅46筆，均價則是來到32.9萬元，創朴子新高價。
泰嘉開發董事長呂金發分析，「Ai世界城」2月底開始接受預約看屋，不只台積電效應，主要受惠周邊有多個產業園區，包括馬稠後產業園區、中埔公館及水上南靖產業園區等，串聯國際供應鏈，多個產業園區帶動人口紅利商機。
▲縣治特區缺乏供給量，因此創下快銷佳績。（圖／記者張雅雲攝）
高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，從高雄的台積經驗來看，該案產品定位精確，規劃中小坪數降低總價，雖然戶數不少，然而區域仍缺乏供給量，因此創下快銷佳績。
謝哲耀說：「這波買方以外地置產客為主，多預期房價還會上攻，帶動買盤湧進。」未來該區還有崑庭集團嘉保段新案，預計先建後售，外界預估均價也將落在35萬元上下。
東森房屋太保加盟店店長葉彥延表示，因新大樓缺貨加上價格短時間內從2字頭飆漲到3字頭，在地人多入手中古大樓，屋齡10~20年，單價17~20萬元，總價也更符合自住客考量。
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