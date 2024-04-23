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【廣編】升半碼房市影響有限？專家：租金轉嫁難

▲▼名緯廣告,升息,2024房產新勢力。（圖／名緯廣告提供）

▲央行升息半碼房貸再增加，租客也擔心房租再被轉嫁。

圖、文／名緯廣告提供

央行21日宣布升息半碼（0.125個百分點），打破市場原先預期央行利率將連四凍的推測，房地產界普遍認為對房市影響有限，儘管升息半碼，千萬房貸每月僅多出631元，專家則點出三大不利影響，其中即包括租金持續攀高，而對於交易量影響，認為短期內還是會有降溫效果。

房市趨勢專家李同榮認為，央行突然升息理由包括抗通膨、抑游資、降溫股市、防範房市甩尾上升，升息策略可謂一石二鳥，而對處於高檔的房市而言，將產生三大不利影響，包括住宅首購市場買氣降溫、租賃市場租金持續攀高、商辦廠辦市場投資意願降低。

依據2024年1月主計總處統計，租金指數高達105.19，已經連續30個月上漲，並再次刷新自1981年有統計數據以來的歷史新高，李同榮說，顯然租賃市場供需失衡，若利率再往上升，房東的持有成本一旦增加，就會帶來轉嫁效應，租金就會持續高漲，對年輕人又是一大打擊，而住宅首購者的負擔就在溫水煮青蛙的情況下，漸進式的往上增加，也會影響剛需市場購屋信心與買氣。

觀察2022年利率連五升當時的房市價量變化，2022年下半年的買賣移轉棟數為14.7萬棟，年減15%，一直到2023年下半年逐漸消化完連續升息的利空，加上平均地權條例上路後利空淡化，建物買賣移轉棟數才逐漸轉為年增。

若統計信義房價指數則可發現，在連續升息房市交易量縮後，房價表現明顯趨穩，統計2022年第二季到2023年第一季的信義房價指數，六都加上新竹地區的房價漲幅為-2%~6%，不過2022年第二季到2023年第四季六都加上新竹地區，房價漲幅則為4%~20%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，2022年下半年預售禁止換約政策題材發酵，市場交易量萎縮，不過2023年上半年升息循環告一段落後，市場也逐漸習慣2%的房貸年代，加上新青安貸款協助年輕人降低短期購屋房貸負擔，台股也出現一波漲勢與通膨等因素帶動，房市又出現一波漲勢。

此次雖然升息半碼對於房貸族的房貸支出增加，曾敬德說，短期內還是會有降溫效果，不過影響程度不會像2022年連續升息5次那樣顯著，升息背後原因主要來自於通膨預期與市場資金過多，要觀察這些因素對於今年房市影響。

並且這波買氣衝最快是新青安族群，中高總價市場並未出現失控狀況，反而總價1500萬元以下市場表現活絡，推估央行因而未再進一步縮緊信用管制措施，不過這次突發升息也有一石多鳥效果，一方面降低民眾通膨預期、房市也可暫時降溫，也可避免ETF市場資金過熱狀況。

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