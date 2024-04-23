「統帥大樓」次頂樓屋主1月才入手　總價738萬「還有貸款」

▲花蓮市明禮路「統帥大樓」傾倒，根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄。（圖／記者蕭可正攝）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，近期餘震連連，23日凌晨再度連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市明禮路「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，還有貸款未繳。

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花蓮23日凌晨又震，原已被貼紅單的「統帥大樓」，不敵此次地震直接軟腳，3樓直接變成1樓。好在目前暫無傳出傷亡。

倒塌的「統帥大樓」，為地上10樓華厦，社區共100戶，屋齡27年，均為1~3房，根據實登，歷年成交單價從10.2萬~25.6萬元都有，近1年大樓均價為22.9萬元，去年有1筆交易紀錄，今年1月還有次頂樓戶以738萬元入手32坪3房，換算單價22.9萬元，大約還有數百萬貸款未繳。

▲今年1月還有次頂樓戶以738萬元入手32坪3房。（圖／翻攝自實價登錄網站）

住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬表示，「統帥大樓」位於明禮街，屬於花蓮市中心蛋黃區，附近就是知名的觀光景點中正街，生活機能發達，社區以1~2房型產品為主，多為自住客。

目前花蓮新成屋房價落在26~30萬元，30年中古大樓則有18~22萬元的行情，由於社區出租套房總價約6000~8000元上下，2~3房租金為1~2萬元，自住、租客承租都有。

因地段精華，該社區詢問度也不差，在地房仲指出，依據過去法院判例，房屋交易在買方點交之前，若房子遇到地震天災倒塌，就算是已經簽約，買方還是能違約向賣方要求返還所有價金，賣方也難以要求違約金。

但若是買方已經交屋，才發生地震倒塌，則買方無法退款，更慘的是，就算建物已經滅失，但若向銀行貸款，未來還得繼續向銀行支付房貸。

受災戶可根據內政部頒布的「0403震災受災戶住宅補貼方案」，將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350 萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。

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