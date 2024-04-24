震怕了！科技公司發明新工法　改變建築物耐震性能

▲台灣昨晚到今天清晨發生超過80起地震，最強規模達6.3，不少人開始注重起新建案制震、耐震細節。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

7.2花蓮大地震不到1個月，民眾歷經餘震搖不停，23日清晨起再發生超過80起地震，最強規模達6.3，不少人開始注重起新建案制震、耐震細節，全國建築師公會前理事長劉國隆建築師表示，新建築工藝的引進與發明，可望能讓人民都住的安心。

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2022年3月拿到專利的「柱中柱2.0」由柱中柱科技取得，日前該公司與全向科技，合作發布「雙韌性耐震性能（RBone+雙核心柱中柱2.0）新工藝」。共同發明人結構技師陳哲生表示：「這是一項改變世界鋼筋混凝土建築物耐震、抗震的新式專利工法，可讓建物耐7級強震（耐震性能提升至0.45G）。」

▲有業者發布新式專利工法，表示可讓建物耐7級強震（耐震性能提升至0.45G）。（圖／柱中柱科技提供）

主要目的為大幅提升柱體抗震性能，克服傳統柱子在高軸力作用下，容易發生箍筋爆開脫鉤及瞬間軟化等問題，，原理是以是由外核主筋、內核主筋、雙節式耐震繫筋、雙核心環繞箍筋等組成。

陳哲生說：「使用該工法的RC結構體，其耐震性能比同等設計強度的SRC結構高出許多，同樣耐0.45G強震下，每坪營建成本還可節省數萬元，以500坪基地的建案來說，建築成本約可省高達數千萬元。此外，RC結構比SRC鋼構在碳排放的基礎上更具環保的優勢。」

▲過去台中大型重大公共工程採用的「易利柱」採用一體成形的柱主筋及螺旋箍筋結構。（圖／翻攝自台中市政府）

另外，過去台中大型重大公共工程採用的「易利柱」詢問度也高昂，這種工法採用一體成形的柱主筋及螺旋箍筋結構，並使用冷焊的方式加以固定，以確保結構穩固及提升韌性，提升柱體耐震強度及結構品質。另外，「易利柱」相關作業均於加工廠內組裝完成，可大幅減少組裝誤差及縮短施工時程。

對此，元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立認為：「目前因強震全民對老屋都更的意識明提升，政府重視度也大幅提高，尤其是雙北地區進入大都更時代，建商目前朝向耐震標章、綠建築標章2個主力，去獲取更高（最高6%）的容積獎勵，加上民眾買房重視耐震，促成開發商使用新工法的誘因。」

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