高雄第四座產業園區有譜　一查周邊還有3字頭房價

▲高雄將迎來第四個科學園區，位於岡山高醫站生活圈的「白埔科學園區」正報編中。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄積極產業轉型，除台積電確定落腳的楠梓產業園區、施工中的橋頭科學園區，以及原有的南科路竹外，高雄將迎來第四個科學園區，位於岡山高醫站生活圈的「白埔科學園區」正報編中，周邊還有3字頭價格。

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「白埔產業園區」環境影響說明書公開會議日前在橋頭區公所召開，高市府正評估該區很有可能是繼路竹、楠梓、橋頭後，高雄的第4座科學園區。

▲白埔緊鄰台1線，鄰近高雄捷運紅線岡山高醫站（原南岡山站），且位於路竹、橋頭、楠梓3園區之間。（圖／記者張雅雲攝）

根據說明書內容，基地位於高雄市岡山區及橋頭交界，屬高雄新市鎮特定區都市計畫範圍，及國土計畫城鄉發展地區第一類，面積約88.73公頃，現況為台糖白埔農場。

園區內計畫引進電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業等相關產業。而白埔產業園區設置計畫也在環境部的環評開發案論壇公開展示，引來網友表示支持，並建議將未來園區需要擴區時的交通動線及滯洪池位置一併納入考量，對於廠商及地方皆是雙贏。

白埔緊鄰台1線，鄰近高雄捷運紅線岡山高醫站（原南岡山站），且位於路竹、橋頭、楠梓3園區之間，方便產業快速串聯。

▲岡山市中心生活圈5年內大樓房價走勢。（ETtoday製表）

產業轉型在高雄的重要性與日俱增，可提升人口紅利及薪資水平。高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，園區效應帶動周邊房市購屋信心轉強，直接受惠的岡山區，附近預售新案如「鳳凰信義」、「達麗雙子星」等，成交均價3字頭，最高都出現4字頭，最高已達41.4萬元，成為近期岡山房價天花板。

▲岡山新建案不多，且因供給有限，房價漲幅明顯。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋岡山阿公店東吳庭輝指出，岡山近期有不少建設、開發，房市熱度也逐漸升高，但新建案不多，且因供給有限，房價漲幅明顯。3年前還有機會用1字頭價入手，如今價格已全面上揚。

根據高雄實價網統計，近3年岡山5年內大樓均價從19.2萬元一路漲到27.2萬元，出現41.6%的漲幅。雖然還沒有科學園區設立，一旦白埔產業園區開始開發，引進的就業人口，可望再推升剛性需求。

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