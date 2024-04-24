力麒賣總部大樓「為搬家做準備」　大咖家族砸12億接手

▲力麒建設關企以約12.8億元，整棟出售吉林路總部大樓。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

力麒建設關企以約12.8億元，整棟出售吉林路總部大樓，將採售後回租2~3年，除回收資金，也接軌未來松江路新總部大樓完工及搬遷。而接手舊總部的買方大有來頭，與能率集團董家有關。

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2024年開春以來，北市商辦、廠辦交易極其熱絡，第二季剛開始又有精華區全棟商辦大樓被買下，位於中山區吉林路的「力麒建設總部大樓」於4月以約12.7~12.9億的金額售出。

該大樓地上9層、地下3層，屋齡約23年，建物總面積約1709坪，其中建物約1099坪、停車位79個。經拆算價格，地上層店面及辦公室每坪均價約為95~97萬元。

負責執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，力麒建設總部大樓原為力麒關係企業「慶益開發」所持有，並由力麒集團長期使用，本次以售後回租2~3年的方式交易，除回收資金外，並能接軌力麒松江路新總部大樓完工及搬遷時程。

▲力麒未來會搬家到，松江路的新總部大樓。（圖／ET資料照）

至於買方，邱鼎峯透露，「佳旺資本」為能率集團董家關係企業，因應自用辦公室需求取得本大樓，然不急著即刻使用，願先擔任房東角色配合賣方時程，同時進行未來接手後內部規劃及企業識別預先設計。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，在現今北市商辦市場物件稀缺，要購置大面積的辦公室的企業，通常得轉往內湖、南港或北士科等地區，而市中心新大樓動輒單價要破150萬元，能夠找到合適面積跟市中心的辦公樓，單價卻在百萬元以下的機會相當不容易。

邱鼎峯進一步表示，台北市優質全棟辦公產品十分稀缺，且買方對於辦公市場長期看好、價格看漲，願意先購入後再陸續收回使用，出租期間租金報酬率並非買方考量重點。

邱鼎峯說：「這和過去大型壽險等投資者、自用者一刀切的市場有很大的不同，未來商用不動產交易策略可能產生部分質變，帶租約的商用產品對於自用類型買方不再是抗性，也能使商用不動產交易市場增添不同思維的交易模式。」

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