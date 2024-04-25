「房市孤勇者」賭對了　要買這些社區總價得加千萬

記者陳筱惠／台中報導
這幾年買房轉手獲利的人不少，尤其是非高價宅物件，不少社區都出現賺千萬元案例，以台中來說，如單元二「惠宇大聚」、「雙橡園Ｓ1」、中科周邊的「大城仰雲」、社區都有案例，信義房屋專家表示，台中各區房價漲勢皆猛烈，這些社區都有共同特性包含新古屋、品牌支撐，過去房價基期低特性。
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▲位於單元二的屋齡5年的「惠宇大聚」，頂樓出現轉手獲利1178萬元案例。（圖／記者陳筱惠攝）
根據實價登錄揭露，位於單元二的屋齡5年的「惠宇大聚」，頂樓就出現轉手獲利1178萬元案例，原屋主2016年取得成本為2780萬元，2024年1月轉手3958萬元，總坪數78.6坪的物件，單價從40.4萬元直接拉升至59.8萬元。
▲「雙橡園S1」社區中高樓層也出現單價從45萬元直接突破73萬元交易。（圖／記者陳筱惠攝）
同樣單元二屋齡更新的「雙橡園S1」社區，中高樓層也出現原屋主2018年取得總價2596萬元的66坪物件，在2024年2月成交3908萬元，轉手獲利1178萬元，單價也從45萬元直接突破73萬元。
不僅單元二，擁有中科議題的「國聚之幸」屋齡4年也出現前任屋主2018年以1059萬元總價取得，2024年以1776萬元出脫，約40坪的中小坪數產品，獲利717萬元。
▼台中市轉手獲利社區列表
|物件名稱
|取得時間
|取得總價
|轉手時間
|轉手總價
|總坪數
|取得單價
|轉手單價
|轉手獲利
|惠宇大聚
|2016年
|2780萬元
|2024年1月
|3958萬元
|78.6坪
|40.4萬元
|59.8萬元
|1178萬元
|雙橡園S1
|2018年
|2596萬元
|2024年2月
|3908萬元
|66坪
|45萬元
|73萬元
|1178萬元
|國聚之幸
|2018年
|1059萬元
|2024年1月
|1776萬元
|40坪
|31.9萬元
|57.2萬元
|717萬元
信義房屋中科東大店陳泱儒表示：「其實台中各區房價漲勢皆猛烈，但這些社區都有共同特性包含新古屋、品牌支撐，以及過去房價基期低特性，可從單價看到房價都大幅度提升，除了區域特性如中科議題加持外，也搭上社區產品坪數下修風潮。」
▲過去2017~2019年出手的購屋族，恰好是起漲點前一波的房市孤勇者。（圖／記者陳筱惠攝）
資深房仲廖香婷說：「過去2017~2019年投入房市購屋族，恰好是起漲點前一波的孤勇者，當初不少民眾以超過3字頭價格入手預售案，都會被譏笑是盤子，如今恰逢房市多頭，加上臨近的預售新案，如單元二周邊已見到8字頭單價、中科周邊也有7字頭天價，都讓當初被恥笑的房市孤勇者獲利皆頗豐。」
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