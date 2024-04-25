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「房市孤勇者」賭對了　要買這些社區總價得加千萬

記者陳筱惠／台中報導

這幾年買房轉手獲利的人不少，尤其是非高價宅物件，不少社區都出現賺千萬元案例，以台中來說，如單元二「惠宇大聚」、「雙橡園Ｓ1」、中科周邊的「大城仰雲」、社區都有案例，信義房屋專家表示，台中各區房價漲勢皆猛烈，這些社區都有共同特性包含新古屋、品牌支撐，過去房價基期低特性。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼惠宇大聚,單元2 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於單元二的屋齡5年的「惠宇大聚」，頂樓出現轉手獲利1178萬元案例。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，位於單元二的屋齡5年的「惠宇大聚」，頂樓就出現轉手獲利1178萬元案例，原屋主2016年取得成本為2780萬元，2024年1月轉手3958萬元，總坪數78.6坪的物件，單價從40.4萬元直接拉升至59.8萬元。

▲▼雙橡園S1 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「雙橡園S1」社區中高樓層也出現單價從45萬元直接突破73萬元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣單元二屋齡更新的「雙橡園S1」社區，中高樓層也出現原屋主2018年取得總價2596萬元的66坪物件，在2024年2月成交3908萬元，轉手獲利1178萬元，單價也從45萬元直接突破73萬元。

不僅單元二，擁有中科議題的「國聚之幸」屋齡4年也出現前任屋主2018年以1059萬元總價取得，2024年以1776萬元出脫，約40坪的中小坪數產品，獲利717萬元。

▼台中市轉手獲利社區列表

物件名稱 取得時間 取得總價 轉手時間 轉手總價 總坪數 取得單價 轉手單價 轉手獲利
惠宇大聚 2016年 2780萬元 2024年1月 3958萬元 78.6坪 40.4萬元 59.8萬元 1178萬元
雙橡園S1 2018年 2596萬元 2024年2月 3908萬元 66坪 45萬元 73萬元 1178萬元
國聚之幸 2018年 1059萬元 2024年1月 1776萬元 40坪 31.9萬元 57.2萬元 717萬元

信義房屋中科東大店陳泱儒表示：「其實台中各區房價漲勢皆猛烈，但這些社區都有共同特性包含新古屋、品牌支撐，以及過去房價基期低特性，可從單價看到房價都大幅度提升，除了區域特性如中科議題加持外，也搭上社區產品坪數下修風潮。」

▲▼中科,國聚,台灣大道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去2017~2019年出手的購屋族，恰好是起漲點前一波的房市孤勇者。（圖／記者陳筱惠攝）

資深房仲廖香婷說：「過去2017~2019年投入房市購屋族，恰好是起漲點前一波的孤勇者，當初不少民眾以超過3字頭價格入手預售案，都會被譏笑是盤子，如今恰逢房市多頭，加上臨近的預售新案，如單元二周邊已見到8字頭單價、中科周邊也有7字頭天價，都讓當初被恥笑的房市孤勇者獲利皆頗豐。」

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關鍵字：房市轉手獲利房價房地產台中單元二中科雙橡園國聚惠宇千萬信義房屋

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