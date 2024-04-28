買4800萬別墅才警覺破豪宅限貸線　他反悔拿不回百萬斡旋金

▲好不容易存到1桶金100萬元，想用來買屋，卻有可能拿不回來？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

好不容易存到1桶金100萬元，想用來買屋，卻有可能拿不回來？有網友上網發問，爸媽日前出價想購買透天，斡旋金已經先付了100萬元轉訂金，沒想到碰上豪宅4000萬元限貸線，現在原PO想到自備款就快瘋掉。信義房屋專家表示，現在只有2種方法可解決。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

原PO在PTT上焦急詢問，他爸媽看了1間地坪61坪、建坪120坪的透天別墅，當初賣家開價5600萬元，他爸媽首次去看屋就出價4800萬元，且付了斡旋金100萬元。

原本斡旋單寫貸款7成，但房仲後來有再電話告知因豪宅條款，有與原PO爸媽補上貸款3成意願書，沒想到隔2天屋主同意該價格，100萬元的斡旋金直接轉為訂金，原PO想到之後的7成自備款，急得上網問網友有沒有辦法可以退訂？

現在原PO想用當初房仲在屋況現況說明書中，沒有註明漏水，加上屋況也有窗戶、壁癌等問題，想因此解約或拿回部分斡旋金。

有網友建議可以檢舉房仲資訊揭露不實，但也有網友認為「看起來買得起，只是反悔想退錢。」、「尊重合約，該吞就吞。」、「隱瞞屋況有啥好吞的，退。」

▲豪宅限貸指的是，雙北以外縣市總價4000萬元以上，貸款成數上限4成。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源指出，根據央行規定，豪宅限貸線是指台北總價7000萬元以上、新北總價6000萬元以上、其他縣市總價4000萬元以上，貸款成數上限4成。根據斡旋單目前若貸款3成，需自備7成，以原PO的房價來換算，需自備3360萬元。

若在議價階段，即房仲收取斡旋金，與賣家洽談時，若買賣雙方不滿意價格，議價失敗，仲介會退還全額斡旋金，但若賣家接受議價，簽署正式斡旋書後，就須依據合約購屋。

像是買家在交易過程找漏水等瑕疵，雖然賣家、仲介有告知的義務，但是賣家可以採修繕、賠償等方式處理，一般而言，因不符合比例原則，不會構成解約條件。

除非在斡旋單裡明訂解約條款，例如漏水、貸不到8成就不買，賣家也同意之後，成為雙方同意的購買條件之一，才有可能無條件解約。

周清源指出，現在只能依合約精神，補足自備款購屋，或是反悔不買，100萬元就成為違約金，多數無法取回。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

信義房屋更多相關新聞