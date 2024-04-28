▲ 台北排骨店「清香排骨王」突貼出頂讓公告！（圖／翻攝自Google地圖）

圖、文／CTWANT

1980年就開業，以炸排骨而聞名，甚至被譽為「北市4大夢幻排骨之一」的「清香排骨王」，過去就因紮實的食材吸引不少附近的上班族。但日前業者卻突然貼出頂讓公告，表示身體已經無法負荷，而且人手不足，會盡量找尋到可以傳承的對象。

根據媒體報導指出，從1980年營業至今已超過40個年頭，清香排骨王的所在地位於台北市光復南路、基隆路、信義路等重要路段的交會地，由於周遭有不少辦公大樓，平價實惠用料又紮實的清香排骨王，便成為上班族的日常最愛。

而報導中也提到，有顧客在前往店內消費時，除了看到店家宣布因為老闆娘準備前往醫院就醫，所以準備歇業一周外，同時店面也貼出頂讓公告，明顯展示出不想繼續經營的想法。

店家在接受訪問時表示，因為疫情後嚴重缺工，人手不足，原本店內有五名員工，如今卻只剩下三人，工作時間因此拉長，眼睛不好的老闆娘又必須要長時間值班，最後導致全身發炎，所以才有萌生歇業的打算。

老闆娘也提到，自己的小孩都在電子業上班，沒有辦法承接，貼出頂讓公告的用意，就是希望能找尋到有意學習的人來承接這40多年的好味道。

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