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巷寬不夠？　楊祐寧爸爸火鍋店喊歇業

▲▼ 。（圖／翻攝自元鍋臉書）

▲由楊祐寧爸爸開設、擁30年歷史的老牌火鍋店「元鍋」因法規無奈將歇業。（圖／翻攝自元鍋臉書）

記者項瀚／台北報導

由楊祐寧爸爸開設、擁30年歷史的老牌火鍋店「元鍋」因法規將歇業，到底出了什麼問題？該店面位於住三用地、又在巷內，臨路寬度不足8米，不符合規範。商仲嘆，隨越來越多民眾知悉這條法令，透過檢舉，北市已有許多店家含淚退場。

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信義區老牌火鍋店「元鍋」是由藝人楊祐寧父親開設，頗具口碑，但日前在臉書宣布，「因為法規關係，元鍋無法繼續在現址營業，將於5月18日，之後會暫停、重整，期待日後有新的計畫能與大家分享。」

事實上，「元鍋」擁近30年歷史，經歷多次搬遷，2017年還在前一舊址時，楊爸爸就曾生退休念頭，且店租又快到期，但楊祐寧為了讓父親可以繼續經營，該年度砸6300萬元買下同巷內店面。

該店面位於信義區莊敬路巷內，攤開時間登錄，含1車位權狀55坪，平均單價約115萬元。但究竟新店面法規上出了什麼問題，沒辦法繼續開了？

據台北市規範，依附條件允許使用，若在住三使用分區開設餐廳，需臨8米以上道路、樓地板面積低於150平方公尺。經查，「元鍋」即位於住三，且臨路為莊敬路178巷，只有6米寬，因此不符合土地使用分區規定。

餐廳若在2013年7月25日以前營業登記設籍，只要沒有重大疑慮，基本上只是「列管」暫緩處罰，但在這時間點後才開店的，則直接開發，政府可依《都市計畫法》處以罰鍰、斷水斷電、或勒令停業等措施。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「元鍋」臨路為莊敬路178巷，只有6米寬。（圖／翻攝自Google Maps）

香港商匯泓不動產副總吳懿倫表示：「雖然這樣的土地使用分區使用規範已不是新法，但隨著越來越多民眾知悉，畢竟誰都不希望自己家樓下開餐廳，透過抗議、檢舉，讓越來越多店家含淚撤退，東區巷內尤其嚴重。」

太平洋房屋景安捷運加盟店租賃部林冠豪補充，台北市住宅區餐廳面臨的衝擊，除了臨路寬不夠，最明顯的還有部分條件下3樓以上，不能做為餐廳或飲食店使用，這也讓近年連鎖餐飲業者店面大洗牌，紛紛換點或縮編。

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關鍵字：楊祐寧元鍋火鍋餐廳歇業倒了信義區莊敬路太平洋房屋匯泓不動產

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