人妻遭虐4年搬出去！婆婆怒：不想再見妳...5年後繳不出房貸想蹭住

▲一名人妻在婆家受盡委屈，4年後終於在媽媽幫出資之下，買房子搬出去。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳問題永遠吵不完，要是再加上其他家人，就更加惱人。一名人妻抱怨，被婆家虐待了4年，好不容易買房搬出去，結果婆家房貸還不出來，只好把房子賣掉，未來婆婆打算一起住，讓她快爆炸了。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，當初傻傻笨笨被婆家虐待4年，巫婆有「太后病」、大伯有「皇帝病」，見面必須請安，若沒叫一聲「大哥」、「媽」，就會馬上被責罵，後來她受不了，氣到直接回娘家住2個月，沒想到大伯開車載婆婆，衝到媽媽的店裡大聲咆哮，還動手打她哥，訓斥：「嫁人了就要以婆家為主，怎麼可以一直回娘家住？」

原PO對老公下最後通牒，要嘛離婚，兒子她會負責照顧，要嘛就是一家3口搬出去住，老公選擇後者，媽媽還幫忙出錢，買了一戶電梯華廈，房子掛她的名字。回想搬走前，婆婆一哭二鬧三上吊也阻止不了，哭喊：「這輩子再也不想看到妳！」

如今5年過去，風水輪流轉，原PO指出，婆家的房貸繳不出來，大伯增貸到極限還是有困難，竟想拿她的房子做擔保，她聽完立刻拒絕，大伯沒辦法，只好把車子拿去貸款，房子交給房仲去賣，以後婆婆就搬來一起住。豈料，婆婆撂狠話：「只要男的不要女的」，意思是要她滾蛋，讓她超火大。

貼文一出，引發一番討論，「說房子是妳娘家出錢買的掛妳名字，叫她去跟大伯住」、「笑死！也不想想是誰的房子！」「搞不清楚是誰的房子」、「巫婆就是討人厭」、「叫她睡公園就好」。

另外，也有網友提醒，若原PO老公有一起負擔房貸，婆婆就有理由，會很難擺脫，建議可以幫忙出婆婆的部分生活費，讓婆婆和大伯繼續共住，才不會讓問題更複雜。

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