買房得不吃不喝9.78年　南投人負擔比新竹人還重

▲南投房價所得比竟達9.78倍，位居全台第四。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台2023年度第四季房價所得比為9.97倍，換句話說得9.97年不吃不喝才能買房。其中，各縣市排名前3名縣市為台北、新北及台中，值得注意的是，南投房價所得比竟達9.78倍，位居全台第四。

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根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年度第四季全國房貸負擔率為42.66%，房價負擔能力維持為偏低等級。而房價所得比則為9.97倍，該數據也就上季成長0.11倍、較去年同期增加0.36倍。

▲全台房價所得比、房貸負擔率前3名分別為台北市、新北市以及台中市，南投縣排名第四。

觀察各縣市數據，全台房價所得比、房貸負擔率前3名分別為台北市、新北市以及台中市，皆位處六都。不過，2數據全台第四高縣市，卻是由南投縣拿下。

住商不動產南投中興加盟店店東張登勝指出：「近年來草屯成交新屋單價已站穩2字頭，若為大樓、華廈物件，總價帶千萬以內可成家，與中市相比仍有明顯競爭力，吸引產業人口、首購族群移入。」至於南投市中興新村一帶，頗多透天物件，總價約1500萬元以上。整體而言，由於草屯、中興新村總價帶仍具競爭力，吸引外縣市買盤，評估至少4成都是外來客買房。

▲不少台中市購屋族「買在著草屯享受悠閒恬淡生活，戶籍在台中享受台中福利」，成為推升南投房價原因之一。（圖／記者陳筱惠攝）

義諾房產張鈞䆣則認為：「其實在地人買在地房子比例不高，以這幾年來說，台中霧峰、太平、大里進南投買房明顯增加，以草屯鎮來說，約是霧峰房價打8折、大里打6折。」

張鈞䆣說：「有不少人『買在草屯享受悠閒恬淡生活，戶籍在台中享受台中福利』，也因房市多頭格局，自疫情以來整體房價漲幅約30%，也讓本身平均收入就比都市低的南投本地人，負擔更重。」

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