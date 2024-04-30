全台火烤兩吃始祖30日熄燈　業者親曝復業計畫

記者張雅雲／高雄報導

台灣火烤兩吃始祖「可利亞」，開店56年，30日就是營業的最後一天，不少老顧客紛紛湧入用餐，業者透露，因租約到期只好結束營業，最快明年才有機會重新開幕，目前則未定。而該店面也暫無出租、出售訊息。信義房屋專家表示，該店2019年曾開28萬元招租。

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▲台灣火烤兩吃始祖「可利亞」，開店56年，30日就是營業的最後一天。（圖／記者張雅雲攝）

「可利亞」1968年以石頭火鍋起家，至今56年，後來開發「火烤兩吃」風靡全台，隨後開創自火鍋自助吃到飽，全盛時期全台高達42家店，近年因餐飲市場競爭激烈，目前僅剩和平店1家分店，30日就是營業的最後一天。

▲不少老顧客紛紛湧入用餐，近期訂位全滿，只能現場候位。（圖／記者張雅雲攝）

可利亞餐飲集團總經理謝玟瑄透露，30日租約到期後，就吹熄燈號，並透露今年不會再用「可利亞」品牌開店，旗下還有「八八口燒肉」、「聚梧桐」麻辣鍋、「貳堂」鍋物等品牌。

而且6月底八八口燒肉大順店即將開幕，聚梧桐也將重新裝潢，已排滿下半年計畫，「可利亞」若要重新開幕，最快也要等到明年，目前則還未確定。而該店面目前也尚未有重新招租、出售訊息，對屋主未來的計劃，謝玟瑄表示，不了解。

▲「可利亞」開發「火烤兩吃」風靡全台，隨後開創自火鍋自助吃到飽。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店位於和平二路，屋主為自然人，地坪221坪、建坪421坪，為地上3樓，2020年因新冠肺炎疫情影響，可利亞曾一度歇業，信義房屋光華一心店專案經理丁奕薰表示，當時屋主曾月開28萬元重新招租。

最後「可利亞」以重新裝潢轉型因應，以橘黃色的鮮豔風格重新開幕，沒想到還是在今年因租約到期，結束營業。

▲因為學區帶動，英明商圈有不少店家，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

丁奕薰表示，該區屬於英明商圈，有明星學校像是光華國小、英明國中等，也是因為學區帶動，生活圈也有不少店家，生活機能發達。

和平二路大樓、透天店面都有，透天店面屋齡多在30~40年，地坪20~25坪，月租金2.5~3.5萬元；大樓店面1樓+夾層，月租金約落在5~6萬元，若是三角窗也有7~8萬元的行情。

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