下雨衣服曬不乾「細菌暴增100倍還生臭」！達人傳授4招解決

▲下雨天洗衣，最擔心衣服晾不乾。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者王麗琴／綜合報導

下雨天最讓人困擾的就是衣服曬不乾，晾在室內還會散發出悶臭味，對此，日本洗衣達人就提醒，若是洗衣機內的衣物脫水完，最好在「5小時內」將衣服曬乾，否則洗乾淨的衣服仍可能在潮濕的環境中孳生細菌。

為什麼衣服沒曬乾就會發臭？根據日媒《女性自身》報導，洗衣達人大貫和泉表示，衣服上無法透過洗滌去除的污垢，會變成細菌繁殖的食物，而細菌排出的代謝物，就是導致產生臭味的原因，而且細菌在有水的情況下更容易生長，因此衣服在雨季更容易產生異味。

▲衣服洗好後，最好在5小時內將衣服徹底曬乾。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

大貫和泉舉例指出，若是將穿了8小時的襪子，和濕毛巾一起丟在洗衣籃，在25度的室溫下，放置18個小時，細菌就會暴增到100倍以上，細菌增多了隨之也會產生難聞的惡臭。

大貫和泉提醒，想要防止衣物產生臭味，除了使用抗菌的洗衣精外，最重要的還是「弄乾衣服」，且用過的濕毛巾，最好要等晾乾後再丟入洗衣籃，若是洗衣服的時間間隔較長，建議定期使用洗衣噴霧先除菌。

另外，襪子和內衣類的貼身衣物，可以先翻面後再丟進洗衣機，讓皮膚會接觸到的那一面被徹底洗乾淨，也可以選擇抗菌效果較好的洗衣精作輔助。

以下節錄大貫和泉提供的4個曬衣服小撇步：

1. 最好是在「5小時內」將衣服徹底曬乾，否則就算乾淨的衣服，仍可能在潮濕的環境中孳生細菌。

2. 曬衣服時可以先用力甩4到5次加速脫水，像是比較重、纖維較粗的衣服，比如浴巾或毛衣等，晾乾前最好可以先伸展開，增加接觸到空氣的表面積，再厚的衣服也能快快乾。

3. 不要將衣服曬在牆壁或者窗簾軌道上，不但難通風，還容易沾染窗簾上的髒汙。

4. 曬衣服時可以將較短的曬在中間，外側曬不易乾的棉質材料、牛仔褲，為衣服打造讓空氣流動的空間。若使用除濕機的時候則相反，在靠近熱風口的中央，可以掛一些比較難乾燥的衣物。