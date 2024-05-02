大陸3地推房產新政策促買氣　南京推行9城互認互貸

▲大陸房市不景氣。（圖／CFP）

文／中央社

江蘇省南京市、江蘇省無錫市、廣東省中山市1日相繼發布購房支持政策。江蘇無錫、廣東中山主要推動「賣舊買新」購房補貼，而南京市則是攜手周邊都市圈，推行9個城市住房公積金互認互貸。

綜合中國媒體報導，江蘇省南京市、江蘇省無錫市、廣東省中山市三地於昨日發布購房支持政策。

南京住房公積金管理中心於昨日發布兩大房市新政，包括支持南京都市圈繳存職工在南京購房使用住房公積金貸款；南京市繳存職工在南京都市圈其他城市購買自住住房，享受住房公積金提取同城化待遇，適用城市包括常州市、鎮江市、揚州市、淮安市、蕪湖市、馬鞍山市、滁州市、宣城市，提供南京都市圈的9個城市住房公積金互認互貸，推動申請異地貸款的職工與所在地貸款職工享有同等權益。

南京住房公積金管理中心表示，為進一步推動南京都市圈一體化高質量發展，推動區域內住房公積金業務和服務深度融合，並支持南京都市圈繳存職工在南京購房使用住房公積金貸款，特制定本政策。

南京市4月26日才發布「關於合法穩定住所落戶有關事項的通知（徵求意見稿）」，擬進一步放寬落戶條件，考慮開放在市內擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。學者認為，此舉為提振房地產熱度的鼓勵性政策。

另外，江蘇省無錫市為加大公積金支持購房力度，凡是去年初開始在無錫市區內出售自有住房，並於今年5月1日起在市區內購置新建商品住房的買家，出售的原有住房可不受「在取得不動產權證2年內不可轉讓」的限制，還可享有「賣舊買新」的契稅補貼。

江蘇省無錫市也額外推出人才住房保障，對符合條件的新引進青年人才，每年給予本科（大學生）人民幣1萬元（下同，約新台幣4萬5000元）、碩士1.5萬元、博士3萬元的租房補貼，累計支持最長兩年，並給予本科、碩士、博士購房補貼或購房券支持。

而廣東省中山市則是在原有的購房補貼上，另外給予在今年4月20至今年底，出售自有住房並購買新建住房的買家，每套2000元的電子消費券補貼。