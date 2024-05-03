北市Q1建照核發量逆勢年增39%　追上新北

▲Q1台北市建照核發3110戶，年增39%，數量已和新北市差不多。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1全台住宅建照核發量創6年同期最低，但其中台北市核發3110戶，逆勢年增39%，數量已和新北市差不多，相當驚人。專家表示，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

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內政部最新資料顯示，全台2024年Q1住宅類建照核發數量達2萬4338戶，為2018年以來最低。其中，減幅最大為新北市，第一季住宅類建照數約3125戶，與去年同期大減6成。

反觀台北市，住宅類核發建照數達3110戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增39%。

▲六都近年住宅類使照核發量整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，全台Q1建照核發數量大減，主因為年初房市詭譎多變，雖有新青安加熱低總價買氣，但3月央行突喊升息，加上土建融限縮的「金箍咒」仍在，且建商在近年多頭時的推案餘屋仍有待去化，沖淡開發商繼續興建的意願。

至於北市建照數量大幅度成長，徐佳馨說，北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，加上地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

使照方面，全台Q1住宅類達3萬1320戶，為歷年同期最高。其中，新北市表現則最為突出，高達4090戶，與去年同期相比大增1.4倍。

徐佳馨說，使照數量大增，以工期約3年來看，恰巧為疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，符合房市景氣循環發展。其中新北市如淡水、三重等地，自疫情以來都是建商推案熱區，近期完工交屋後，才讓區域使照數量大幅增加。

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