降價1.2億！大同區百年茶行古蹟4億賣掉

▲大同區百年茶行「全祥茶莊」日前以5.28億元求售，如今以4億元成交。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易！大同區百年茶行「全祥茶莊」日前以5.28億元求售，如今以4億元成交，降價1.28億元。信義房屋專家表示，該物件雖無法直接開發，但作為容移投資頗為划算。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

過去《ETtoday新聞雲》曾報導，大同區百年茶行「全祥茶莊」9年多前曾發生火災，日前以5.28億元求售，最新實價揭露，以4億元交易，土地面積229坪，成交單價每坪174.4萬元。

經查謄本，買方為兩位林姓自然人，戶籍登記在，忠孝東路三段一處大樓內。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該建物被認定為古蹟，原則上不能直接開發使用，使用分區為特定專用區，供特定住宅使用，「但以容積移轉投資來看，是頗為划算的價碼。」

曾敬德表示，北市舊城區些具有歷史價值的建築物，被認定為古蹟後，為補償地主的權益，市府也讓這些古蹟本來可興建的容積可以轉賣，古蹟移轉在北市一直有不錯的市場。

▲今年初鄉林（5531）以8.95億元處分古蹟名稱衡陽路60號店屋的可移轉容積。（圖／翻攝自Google Maps）

曾敬德說，今年北市有2件億元級的古蹟、古蹟容積移轉交易，除了「全祥茶莊」，今年初鄉林（5531）以8.95億元處分古蹟名稱衡陽路60號店屋的可移轉容積。

雖曾敬德說：「這些物件雖然無法直接改建，不過古蹟可以移出的容積含金量高，市場上需求量穩定，因此即使無法改建仍有專業人士買進。」

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

信義房屋更多相關新聞