他怨民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」規矩一堆！網笑：住老媽家？

▲網友認為民宿主人要求早餐不能吃一半很不合理。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人出外旅遊時當會入住飯店、民宿，大型飯店通常提供豐富的設施和服務，但相對來說價格就不如民宿便宜，而民宿的品質可能會因為經營者的不同而有所差異，日前一名網友就抱怨，現在民宿價格不但越來越高，管的也越來越多，「為什麼民宿主人要有這麼多規矩要房客配合？」引起兩派網友論戰，網友直呼：「是去住民宿還是住老媽家啊！」

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示「住民宿到底要不要做乖寶寶」，認為現在民宿價格不但越來越高，管的也越來越多，「但為什麼要給民宿主人管，住房時為什麼冷氣一定要出門就關？為什麼早餐就一定不能吃一半？為什麼退房時垃圾就一定要分類，還要從樓上帶到一樓？」

原PO認為當初在住房時，並沒有提到這些規定，如今入住後卻要遵守，「從入住開始到退房，不就應該是房客放鬆享受的時光嗎？為什麼民宿主人要有這麼多規矩要房客配合？為什麼！」

貼文曝光後也引起網友熱議，有網友認為要住就要聽從民宿主人的規定，「不然去住旅館啊，要多鬆有多鬆」、「為什麼管那麼多？你還要去那裡住？」「就住飯店當大爺啊」、「關冷氣這感覺，就像你家水費雖然是你自己繳的，但你也不能就整天開著水讓它流掉一樣，水電資源公共財的概念」、「對啊！為什麼要管那麼多，水龍頭打開為什麼要關？電視電燈打開為什麼要關？台灣又不缺水缺電，台灣是天堂好嗎，在房間內吃東西管我要把垃圾丟在哪？反正又不是我要清理跟付水電費，消費就是大爺棒棒」、「不為什麼，只因為你要住就要守人家的規矩，不然你可以別住啊」。

也有網友認為，「我懂你意思了，大概就是民宿越來越貴，然後服務又沒有飯店多的意思吧？台灣國旅房價確實是一個大問題」、「早餐不能吃一半…這我沒辦法」、「住飯店好多了，又貴規矩又多，何必呢」、「分類我沒意見，但是不要管人家要不要吃完」、「垃圾要房客拿到一樓丟是真的很怪，早餐是個人餐的話我會吃完」、「關電關冷氣我OK，還要把垃圾分類提下樓我就無法接受了」、「早餐規定不能吃一半，這件事就是民宿問題了」。

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