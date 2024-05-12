Q1建照核發量6年最低　「房市真的樂觀？」專家曝答案

▲示意圖，與本文無關。圖／記者黃彥傑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部資料顯示，全台2024年Q1住宅類建照核發數量達2萬4338戶，為2018年以來最低，可能會有人期待，今年全年使照核發量大於建照核發量，房價因此下挫。對此，房產專家何世昌直言，「我個人認為機率極低」，因為自「房地合一稅」實施之後，使照核發量與新建餘屋量走高，對房價的抑制效果已明顯鬆脫。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，很多人可能聽說，「使照核發量＞建照核發量」，房價會跌；「使照核發量＜建照核發量」，房價會漲。儘管這套公式準確程度頗高，但並非100％準確，例如2015年就曾不準過，當時建照核發量高於使照，房價卻持續走跌。

而今年Q1也是「使照核發量＞建照核發量」的情況，但無論中古屋（信義房價指數）或是新建案（國泰房地產指數）的房價連袂上揚，證明使照、建照核發量與房價的關聯性並非100%。

所以，如果期待今年全年使照核發量大於建照核發量，房價會因此下挫，「我個人認為機率極低，因為自『房地合一稅』實施之後，使照核發量與新建餘屋量走高，對房價的抑制效果已明顯鬆脫。」

他指出，在「房地合一稅」實施前，使照核發量與新建餘屋量一旦飆高，成屋賣壓便會連帶走升、構成大量賣壓，容易挫低房價。但「後房地合一稅」時代，因交屋後的成屋被「重稅閉鎖期」鎖住，只有大約10％左右的量（持有5年內）會釋出銷售，9成則轉為中長期持有。

正是因為「重稅閉鎖期」，成屋市場不易形成重大賣壓，所以使照核發量與新建餘屋量走高，仍不易打擊房價，「也就是說，房地合一稅幫市場解決交屋潮、新建餘屋量大的問題，建商應該會很感謝它。」

何世昌接著說，這並不代表使照核發量與新建餘屋量再怎麼高都毋需擔心，「只是使照核發量與新建餘屋量若要構成賣壓，它們的量勢必比以往高出很多、很多」，至於高到什麼程度才會構成賣壓，並誘導市場反轉？何世昌坦白，他也不曉得。

最後，若是問到「房市真的樂觀嗎？」他直呼「答案是非常樂觀，建照核發量越低越樂觀」，尤其台中、高雄兩區，今年Q1推案量縮，更有助於市場供給控制在合理範圍內，「以這波房市量價結構而言，房價位居高檔時供給卻減少，房價更有支撐的底氣。」