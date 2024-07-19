微波爐油垢怎麼清潔？達人曝「水加1神物」輕鬆去污、異味

▲一碗水加白醋微波5分鐘，就能輕鬆擦去微波爐內的油垢。（示意圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

微波爐是廚房必備家電之一，無論是加熱或解凍食物都相當方便，不過如果沒有定期清理，噴濺出來的湯汁久而久之會變得很難清，甚至飄異味。料理達人分享超簡單的清潔方法，只要在碗裡面加入白醋和水，以1：2比例，放進微波爐並微波3~5分鐘，就能輕鬆去除油汙與異味。

料理達人「小手料理Small Hand Cook」在粉專上傳影片分享，有時候使用微波爐忘了在食物上蓋上專用蓋子，導致食物或湯汁噴濺出來，微波爐內壁到處都是油污，若沒有立刻處理，累積久了就會變得不好清理。

粉專分享指出，這時候可以在碗裡倒入白醋和水，比例約1：2，放進微波爐加熱3至5分鐘，讓微波爐內充滿水蒸氣、軟化油汙，最後再用廚房紙巾輕輕擦拭就能清乾淨，而且完全不用清潔劑。

粉專也曾分享另一種清潔法，把一碗放有檸檬片的水放入微波爐加熱，同樣微波3~5分鐘，等個1分鐘後再打開，此時附著在內壁上的油垢被軟化後，再用抹布輕鬆擦去，同樣能讓裡面的陳年汙垢軟化，變得更好清。

微波爐使用後，可以先把門打開30分鐘，讓空氣流通，也能避免異味殘留。不使用時，把用過的茶包、咖啡渣或檸檬片用碗裝，並放進微波爐內側，也能幫助除臭。