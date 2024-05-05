機能學區好、預算還有剩！她「見1嫌惡設施」嘆：買不起房更可怕

▲原PO看到心儀的房子，但附近有宮廟，讓她不敢買。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

預算有限之下，買房很難十全十美！一名女網友透露，找了一年房子，喜歡又在預算內的總是被秒殺，好不容易看到一間生活機能、學區不錯，且預算還有剩的預售屋，無奈附近有一間宮廟，讓她非常苦惱。對此，信義房屋專家表示，不要正對或緊鄰宮廟應該是還好，另得評估「心理+味道+聲音」是否能接受。

一名女網友在Dcard表示，花了一年多時間看房，發現現在市場太熱，「好的物件+預算內的都被秒殺」，最近終於看到一間建案，不管是生活機能、學區及格局都很不錯，重點是「總價在預算內還有剩」，讓原PO心動不已。

不過查看建案四周生活環境時，原PO錯愕發現一個嫌惡設施，「認為唯一的缺點就是附近有個香火不錯的宮廟。」由於原PO是要自住，因此求問「住在宮廟附近的可以給點建議嗎？還是說買不起房比宮廟更可怕？」

底下網友熱議，「8+9吵死你」、「身為常常跑宮廟活動的人，我只能說敢買廟旁邊的很勇」、「我們家旁邊就有一間滿大的廟，大樓下面那個廣場常常會有歌仔戲表演從早演到晚，週末想睡晚點都會被吵醒，建議你再找找」、「看是什麼廟吧，土地公廟就還好」。

還有人說，「你可以來三重看看，宮廟真的超級密集，然後預售一坪60幾萬還賣得很好。如果真的是你很喜歡的房子，不一定要放棄，說不定是不會吵的宮廟，或者是繞境的路線不在那邊，可能原Po來三重繞一圈，你就不會覺得想放棄了」。

但也有過來人分享，「我最近也買了附近有宮廟的預售，但去基地看過一遍以及詢問附近居民都表示，這間宮廟除了主神節日外都很安靜，所以不要看到宮廟就排除，也可以實地到訪看看或是詢問住在附近的鄰居」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不要正對面或緊鄰的話，影響會比較小，事實上，他就曾住過附近有宮廟的房子，因為有固定的祭祀時間，恰好都是上班時間，對他生活作息影響並不大，唯獨假日多少會被聲音吵醒。

當然每個人的耐受力不同，曾敬德強調，住在宮廟附近要評估自己「心理影響、聲音與拜拜味道」能否接受，還要注意是否為陰廟。