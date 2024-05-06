牡蠣殼地面＋泥牆「越自然越奢華」　開箱台中神秘富豪聚落

▲被稱為台中最神秘的「富豪聚落」北台中的大坑風景區，《ETtoday新聞雲》獨家開箱其中一戶要價1.28億元的「樸山村」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被稱為台中最神秘的「富豪聚落」北台中的大坑風景區，由8237坪基地組成28棟絕無僅有、獨一無二的「樸山村」合屋頂級別墅聚落，是由知名建築師江文淵花費13年打造，一舉成為業界中的半山傳奇。

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行經大坑風景區，經過守衛森嚴的莊園，「樸山村」入內宛如世外桃源，放眼望去水流、綠意與傳統太子樓規劃的合院一幢幢，《ETtoday新聞雲》獨家開箱其中一戶要價1.28億元邊間物件，這棟不僅建物連室內都由江文淵一手打造的夢幻合院，堪稱是「富豪的樸實無華」之最。

▲「樸山村」入內宛如世外桃源，放眼望去皆是水流、綠意與傳統太子樓規劃的合院。（圖／記者陳筱惠攝）



一進採用拱門設計還有古代圓形敲門器，踏過石階，印入眼簾的就是「小橋、流水、人家」古色古香的規劃師承自然，該棟土地531坪、建坪135坪，規劃傳統合院主屋、穿堂、丈室與獨立的地熱別屋，在戶外甚至規劃窯烤爐，微風徐徐，好不愜意。

▲整座建物5房、4廳、6衛，經過穿堂，就是獨立的地熱別屋，更吸引知名劇組想要前來租借。（圖／記者陳筱惠攝）

在主屋部分，一進門就是能容納18人以上的大型百年木製長桌的客廳，完整廚具搭配落地大窗，既現代又純樸，特別的是，一進門的自然風與涼意，來源自腳踩添加牡蠣殼的地面，細細觀察還有著獨特紋路；立面則是紅紅橘橘的泥牆，同樣採用自然的建材保持室內涼爽與通風。

整座建物5房、4廳、6衛，經過穿堂，就是獨立的地熱別屋，榻榻米與泡湯區，搭配室外景緻，生活腳步就在這一刻停止喧鬧。據了解，該物件絕美景致，還曾被拍攝出知名劇集「火神的眼淚」的團隊詢問過是否可高價租賃，希望租借取景，但被婉拒。

▲地下室的另外一個私密的休閒廳，大面落地窗外，是有著陽光灑進的挑空日式庭院。（圖／記者陳筱惠攝）

走進地下室的另外一個私密的休閒廳，擺著屋主各式各樣的木雕蒐藏，大量的展示櫃體，可擺放屋主心喜之物，同樣大面落地窗外，是有著陽光灑進的挑空日式庭院。

反樸歸真下，該社區與大多數山區豪墅仍使用桶裝瓦斯做出區別，在前期規劃就將天然瓦斯、地下化電線做足。另外最津津樂道的則是以自然的方式，降低大坑山上為人詬病的小黑蚊出現機率。

▲由知名建築師一手打造的夢幻合院，堪稱是「富豪的樸實無華」之最。（圖／記者陳筱惠攝）



遠見房屋張忠義表示：「屋主當初購入是以退休、藝術蒐藏為考量，但屋主事業繁忙，只有閒暇時刻能上山享受，因此才忍痛割愛，這區也唯此1戶出售，至於屋內屋主木雕藝術品的蒐藏，市價大概1、2千萬元跑不掉。」

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