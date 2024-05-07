「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾斜屋主怒訴都更卡關

記者項瀚／台北報導

寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱、牆面龜裂，屋況頗差。該棟住戶受訪時淚訴，房子賣不掉，沒能力搬去其他地方，家中小二女童被地震嚇到屢做惡夢，要改善居住安全只能靠都更，連豆花名店「豆花莊」都同意改建，但台灣銀行卻成為全案的最大阻礙。

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▲寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱、牆面龜裂。（圖／記者項瀚攝）

上月3日花蓮發生7.2大地震，雙北也傳出不少災情，讓居住安全問題再受重視，也加速地主們對都更重建的渴望。台北市靜修女高旁、寧夏路與萬全街一帶，有批老房子屋況頗差，甚至傾斜在隔壁棟上，梁柱、牆面也明顯龜裂。

這是一棟3層透天，住戶林先生無奈表示：「4月3日大地震後，餘震頻傳，家中小二孫女被震到每天做惡夢，總童言童語地問我『阿公阿公，我們什麼時候可以搬家、房子可以拆掉重蓋？』。」

▲老房（右）傾斜在隔壁棟上。（圖／記者項瀚攝）

林先生說著說著，眼眶泛紅，「我們四代同堂住在這，沒有能力在其他地方買間新房子住，且現在房子屋況那麼差，也不可能賣得掉，所以要獲得居住的基本安全，只能期盼都更這一條路了。」

林先生表示，該區都更談了10多年，在強震過後，基本上每戶地主都同意都更，包括擁60年歷史的名店「豆花莊」，「但卻因為台灣銀行的消極，使得整個都更案無法運行，成為改善居住環境的絆腳石。」

▲60年名店「豆花莊」也同意參加都更。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發建設副總蔡耀德說明，該基地有3處為台灣銀行土地，早年就承租給3組租客，而租客們自行興建地上物，屬地上權房屋，「所以尷尬的來了，因為土地不是他們的，因此都更分回條件會較差，但即便如此，也有2組租客同意都更。」

蔡耀德說，台灣銀行的立場就是，一定要3組租客同意，才願配合標售土地、或進一步都更進行，堅持在租客正常繳租的前提下，台銀無法不承租土地，而這也引發住戶們對台銀的質疑，「為何一定要租給他？因為一份租約，罔顧多數人的居住安全？」

對此，台灣銀行表示：「該出租基地，源自日據時期舊臺灣銀行的不動產，取得時基地上已存在占建房屋，現行都更租金補償制度，無法解決承租戶居住、安置問題。」

台灣銀行表示：「希望透過以公開及相對公平的一致性處理機制，解決參與都更分配得困境，也就是為避免基地戶受迫參與，在基地戶具參與都更意願後，由本行以包裹公開標售基地模式，承租戶可透過優先承購參與更新方式獲得安置。」

台灣銀行強調：「為協助都更進行、租戶了解都更相關程序，本行邀請都更範圍內之各租戶及發起人，於2022年5月至本行不動產管理部交換意見及共同溝通研商，以期取得都更共識，並無阻礙都更情事。」

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