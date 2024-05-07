ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾斜屋主怒訴都更卡關

記者項瀚／台北報導

寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱、牆面龜裂，屋況頗差。該棟住戶受訪時淚訴，房子賣不掉，沒能力搬去其他地方，家中小二女童被地震嚇到屢做惡夢，要改善居住安全只能靠都更，連豆花名店「豆花莊」都同意改建，但台灣銀行卻成為全案的最大阻礙。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼ 寧夏路 。（圖／記者項瀚攝）

▲寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱、牆面龜裂。（圖／記者項瀚攝）

上月3日花蓮發生7.2大地震，雙北也傳出不少災情，讓居住安全問題再受重視，也加速地主們對都更重建的渴望。台北市靜修女高旁、寧夏路與萬全街一帶，有批老房子屋況頗差，甚至傾斜在隔壁棟上，梁柱、牆面也明顯龜裂。

這是一棟3層透天，住戶林先生無奈表示：「4月3日大地震後，餘震頻傳，家中小二孫女被震到每天做惡夢，總童言童語地問我『阿公阿公，我們什麼時候可以搬家、房子可以拆掉重蓋？』。」

▲▼ 寧夏路 。（圖／記者項瀚攝）

▲老房（右）傾斜在隔壁棟上。（圖／記者項瀚攝）

林先生說著說著，眼眶泛紅，「我們四代同堂住在這，沒有能力在其他地方買間新房子住，且現在房子屋況那麼差，也不可能賣得掉，所以要獲得居住的基本安全，只能期盼都更這一條路了。」

林先生表示，該區都更談了10多年，在強震過後，基本上每戶地主都同意都更，包括擁60年歷史的名店「豆花莊」，「但卻因為台灣銀行的消極，使得整個都更案無法運行，成為改善居住環境的絆腳石。」

▲▼ 寧夏路 。（圖／記者項瀚攝）

▲60年名店「豆花莊」也同意參加都更。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發建設副總蔡耀德說明，該基地有3處為台灣銀行土地，早年就承租給3組租客，而租客們自行興建地上物，屬地上權房屋，「所以尷尬的來了，因為土地不是他們的，因此都更分回條件會較差，但即便如此，也有2組租客同意都更。」

蔡耀德說，台灣銀行的立場就是，一定要3組租客同意，才願配合標售土地、或進一步都更進行，堅持在租客正常繳租的前提下，台銀無法不承租土地，而這也引發住戶們對台銀的質疑，「為何一定要租給他？因為一份租約，罔顧多數人的居住安全？」

對此，台灣銀行表示：「該出租基地，源自日據時期舊臺灣銀行的不動產，取得時基地上已存在占建房屋，現行都更租金補償制度，無法解決承租戶居住、安置問題。」

台灣銀行表示：「希望透過以公開及相對公平的一致性處理機制，解決參與都更分配得困境，也就是為避免基地戶受迫參與，在基地戶具參與都更意願後，由本行以包裹公開標售基地模式，承租戶可透過優先承購參與更新方式獲得安置。」

台灣銀行強調：「為協助都更進行、租戶了解都更相關程序，本行邀請都更範圍內之各租戶及發起人，於2022年5月至本行不動產管理部交換意見及共同溝通研商，以期取得都更共識，並無阻礙都更情事。」

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：地震老屋都更寧夏路萬全街不同意台灣銀行改建

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公，其中位於台中市西區博館路9筆房地、1筆空地，租金底價為14萬7966元，信義房屋專家認為，透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，以目前行情來說具相當的競爭力。

18分鐘前

缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

早期平價日本料理店十分流行，能開到現在的已經不多，近期又有一家熄燈。位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料店家無預警停業，饕客直呼不捨。信義房屋專家表示，該區大坪數店面相當稀有，預估月租金可達20~30萬元。

29分鐘前

新北最大基地社會住宅！年底完工　明年開辦招租

1小時前

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿下　隈研吾設計圖面曝光

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，楠梓首個捷運聯開案，高市府7日公布由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」最優申請人，預估投資42.89億元，打地上2棟住辦、住商大樓。專家預估，房價至少4字頭起跳。

2小時前

外國人在台置產面積增1.14倍　高雄占一半

長線外資悄進場？據內政部統計，外國人Q1在台取得土地674筆，建物290筆。其中，土地筆數為2017年來同期新低，但建物棟數卻是2022年以來同期最高。另外，外國人置產面積也成長不少，其中土地面積5萬5708坪，建物面積1萬1687坪，與去年同期相比，與去年相比，漲幅分別高達80.8%及114.3%。

2小時前

【廣編】伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》開工，地段優勢單挑南港經貿園區

南港區矚目指標個案《豐琚》於日前舉辦開工動土典禮，投資興建的「中國開發」董事長鄭重，以及國際頂尖營造團隊「日本國土開發」台灣分公司藤井雅弘部長等貴賓蒞臨現場祈福執鏟。

3小時前

國泰建設X三井不動產集團　中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮

新北指標大案「META PARK」，由台日不動產雙強－國泰建設與三井不動產集團攜手合作，挾雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月公開後，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」於5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發，即將接棒登場。

3小時前

日本黃金週只剩「一晚230元旅店」　驚悚內部曝光！鄉民毛炸

一名日本網友在黃金週期間到神戶遊玩，但因旅店都已客滿，他只好入住一間老舊旅宿，雖然一晚只要1100日圓（約新台幣230元），不過陳舊、斑駁的內部堪比驚悚片場景，讓眾人不寒而慄，傻眼直呼「寧願睡公園」、「這是死魂曲吧」。

3小時前

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾斜屋主怒訴都更卡關

寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱明顯龜裂，屋況頗差。該棟住戶受訪時淚訴，房子賣不掉，沒能力搬去其他地方，家中小二女童被地震嚇到屢做惡夢，要改善居住安全只能靠都更，連隔壁的豆花名店「豆花莊」都同意改建，但台灣銀行卻成為全案的最大阻礙。

3小時前

149萬買22坪公寓打造「夢幻小屋？」　網虧：雜草叢生風

高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，竟然有整間公寓開價比1輛進口車價格還低。房仲在臉書社團主打公寓開價149萬元，標題自稱是「敘利亞戰爭風格低總價公寓3樓」，還強調不要再幫房東繳房貸，目前只有1間浴室，讓網友笑虧是：「雜草叢生風」。

3小時前

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

讀者迴響

熱門新聞

房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆..

獨居妹遇陌生男狂轉門把！1壞習..

房市最後榮景？　鄉民憂新青安「..

才住2個月「租客懷孕了」　房東..

滾筒洗衣機如何清洗？家事達人曝..

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更..

代銷要求「付50萬訂金」才能看..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

「知道就暴露年齡」的樂園引爆回..

樓梯間驚見「整坨灰塵」！網一看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

最低每戶月租3218元！　台中..

缺工害的！高雄37年日料名店熄..

新北最大基地社會住宅！年底完工..

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿..

外國人在台置產面積增1.14倍..

伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》

中和捷運地標METRO PAR..

日本黃金週只剩「一晚230元旅..

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366