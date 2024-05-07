楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿下　隈研吾設計圖面曝光

▲高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案，由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選最優申請人。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，楠梓首個捷運聯開案，高市府7日公布由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」最優申請人，預估投資42.89億元，打地上2棟住辦、住商大樓。專家預估，房價至少4字頭起跳。

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高雄市捷運局長吳義隆表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第3園區及國道交流道，基地具備優異區位條件，還能享有產業成長所帶動的人口紅利。

讓此開發案相當受投資人歡迎，捷運局透露，此次共吸引2家建商投標，最後由鑲揚國際及福裕事業合組的團隊得標。

基地面積約1658坪、建蔽率60%、容積率420%，開發後，高市府可分回的樓地板將部分作為楠梓第二行政中心，除便利民眾洽公並可提升辦公環境品質。

▲該案將邀日本知名建築師隈研吾參與建築設計，高雄首次有國際級建築大師操刀捷運聯開案。（圖／高雄市捷運局提供）

福裕事業董事長林聰麟表示，該案將邀日本知名建築師隈研吾參與建築設計，並命名為「R20楠梓科技之星」，開發量體為地上2棟分別為16、24樓的住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，實現TOD軌道經濟，預計投資42.89億元，最快明年開發。

高雄市捷運局表示，這也是自2010高雄捷運聯開元年以來，首次有國際級建築大師的親自操刀，特別的是，並將捷運立體連通設施規劃為空中藝術綠廊道。

對楠梓出現首個聯運聯開案，高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷分析，R20後勁站就位於楠梓區，距離台積電2奈米廠也不遠，尤其台積電一直是高雄房市熱門話題，楠梓未來將發展為台灣科技業重鎮，帶動區域房價起飛，區域新案也不多，未來房價最少4字頭起跳。

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