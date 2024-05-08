台中首座捷運宅標脫75%　全數自然人出手「最貴逼近6字頭」　

▲台中市首座捷運共構宅位於文華高中站的「冠德文心綻」脫標率75%，整體溢價率約9.2%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市首座捷運共構宅位於文華高中站的「冠德文心綻」今（8）日第二批共計12戶、分別為10、20、26樓含車位物件公開標售，標售單價落在50萬元~60萬元間，整體溢價率約9.2%，總計市府進帳約2.4億元。買家全數為自然人。

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此次「冠德文心綻」共釋出12戶捷運聯開宅，而去年11月首次標售14戶，由台灣金聯全壘打以3.74億元拿下，整體溢價率約1成引起「與民爭利」的疑慮後，台灣金聯也於3月正式回應不參與此次標售。

▲台中市首座捷運共構宅溢價率最高ＴＯＰ3。

此次共計收取21封標書，1封因未填寫標號無效，現場聚集超過20位民眾坐等開標，12戶拆算車位（平面以200萬元計、機械以120萬元計）單價落在44.5~59.7萬元，標售單價50~60萬元間，整體溢價率約9.2%，總計市府進帳約2.4億元。值得一提的是，本次投標捷運宅的買家全數為自然人，無法人單位參與投標。

▲本次投標捷運宅的買家全數為自然人，無法人單位參與投標。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯表示：「首次開標時市場疑慮較多，得標者反而是來自台北的法人，因為有共構宅的經驗，出手精準、且全數拿下，但到了第二次標售，投標者皆是自然人，得標價與市價相距不遠，顯示市民對共構宅的接受度提高。」

廖家顯也說：「過往台中不動產都往重劃區走、以預售屋為首，但捷運綠線通車後已實現台中軌道經濟，而捷運宅出站秒到家的優勢，未來將是另一項不動產熱門標的。」

▲受輿論影響，台灣金聯早已聲明不參與本次標售投標。（圖／記者陳筱惠攝）

現場得標者表示：「上次其實不知道有標售，這次是在臉書、新聞媒體上看到訊息，因自己有自住需求才決定出手，價格部分則是參考上次金聯的價格，也比較過市場二手價格，但從坪數、坐向、車位、樓層等參考，這次標售的物件比較符合。」

另一位僅加價百萬約就得標的自然人則表示：「軌道經濟是未來發展的趨勢，從台北捷運宅來說房價都比台中貴很多，就是看準捷運共構的商機。」

▲過往台中不動產都往重劃區走、以預售屋為首，但捷運綠線通車後已實現台中軌道經濟。（圖／記者陳筱惠攝）

本次標售不僅標封數較上次增加，自然人參與的程度也遠較上回熱絡。去年首標時只有3封標單為自然人投標；本次標售法人則全數退場，由自然人包辦所有標單，兩次標售的買家背景大不相同。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「私法人購置住宅許可制上路後，限縮私法人參加聯開案標售的彈性，但因法規明定台灣金聯免經許可就能購買住宅，因此上回標售時，成為唯一參與投標的法人單位及最大贏家。」

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