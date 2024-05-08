ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中首座捷運宅標脫75%　全數自然人出手「最貴逼近6字頭」　

▲▼ 文運文心綻開標 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市首座捷運共構宅位於文華高中站的「冠德文心綻」脫標率75%，整體溢價率約9.2%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市首座捷運共構宅位於文華高中站的「冠德文心綻」今（8）日第二批共計12戶、分別為10、20、26樓含車位物件公開標售，標售單價落在50萬元~60萬元間，整體溢價率約9.2%，總計市府進帳約2.4億元。買家全數為自然人。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

此次「冠德文心綻」共釋出12戶捷運聯開宅，而去年11月首次標售14戶，由台灣金聯全壘打以3.74億元拿下，整體溢價率約1成引起「與民爭利」的疑慮後，台灣金聯也於3月正式回應不參與此次標售。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市首座捷運共構宅溢價率最高ＴＯＰ3。

此次共計收取21封標書，1封因未填寫標號無效，現場聚集超過20位民眾坐等開標，12戶拆算車位（平面以200萬元計、機械以120萬元計）單價落在44.5~59.7萬元，標售單價50~60萬元間，整體溢價率約9.2%，總計市府進帳約2.4億元。值得一提的是，本次投標捷運宅的買家全數為自然人，無法人單位參與投標。

▲▼ 冠德文心綻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲本次投標捷運宅的買家全數為自然人，無法人單位參與投標。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯表示：「首次開標時市場疑慮較多，得標者反而是來自台北的法人，因為有共構宅的經驗，出手精準、且全數拿下，但到了第二次標售，投標者皆是自然人，得標價與市價相距不遠，顯示市民對共構宅的接受度提高。」

廖家顯也說：「過往台中不動產都往重劃區走、以預售屋為首，但捷運綠線通車後已實現台中軌道經濟，而捷運宅出站秒到家的優勢，未來將是另一項不動產熱門標的。」

▲▼ 台中,共構宅,開箱,冠德文心綻,頂樓戶,視野,車位,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲受輿論影響，台灣金聯早已聲明不參與本次標售投標。（圖／記者陳筱惠攝）

現場得標者表示：「上次其實不知道有標售，這次是在臉書、新聞媒體上看到訊息，因自己有自住需求才決定出手，價格部分則是參考上次金聯的價格，也比較過市場二手價格，但從坪數、坐向、車位、樓層等參考，這次標售的物件比較符合。」

另一位僅加價百萬約就得標的自然人則表示：「軌道經濟是未來發展的趨勢，從台北捷運宅來說房價都比台中貴很多，就是看準捷運共構的商機。」

▲▼ 台中,共構宅,開箱,冠德文心綻,頂樓戶,視野,車位,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過往台中不動產都往重劃區走、以預售屋為首，但捷運綠線通車後已實現台中軌道經濟。（圖／記者陳筱惠攝）

本次標售不僅標封數較上次增加，自然人參與的程度也遠較上回熱絡。去年首標時只有3封標單為自然人投標；本次標售法人則全數退場，由自然人包辦所有標單，兩次標售的買家背景大不相同。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「私法人購置住宅許可制上路後，限縮私法人參加聯開案標售的彈性，但因法規明定台灣金聯免經許可就能購買住宅，因此上回標售時，成為唯一參與投標的法人單位及最大贏家。」

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

關鍵字：台中市捷運宅冠德文心綻自然人買家標售

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不是磨石子！現在裝潢地板很少用「1石材」？網笑了：這種都40年↑

不少老房子都是用石材鋪室內地板，一名網友就說，自己老家的地板以前就是用綠色花紋的石材鋪的，但他觀察了一下現在房子的裝潢，發現大多數的人現在都改用看起來較乾淨的磁磚，要有大理石的感覺，讓他好奇為何有這種差異？文章曝光掀起討論。

45分鐘前

寧可手洗「不花錢買洗碗機？」一票點頭　過來人嘆：1年用1次

洗碗機和烘衣機、掃地機被稱為「婚姻三寶」，不少人認為為了生活品質一定要購入，但也有人擔心使用頻率不高、洗不乾淨等問題。就有網友納悶，洗碗機有貴也有便宜的，如果是沒空間的問題，廚具改一下就塞得下了，看別人花大概1萬5左右就改好了，「這點錢都不花，寧可花時間手洗？」

48分鐘前

遊艇愛好者1次買2戶打通　新洲美段首案均價每坪110萬

北士科近期頗受關注，新洲美段迎來住宅推案元年，該區由於緊鄰河堤，首案「士科大院」直接把遊艇搬到案場，為台北市首例。代銷透露，有買家就是看上遊艇碼頭條件，朋友來訪時有最特別的招待去處與體驗，在台北市極罕見。

49分鐘前

台中首座捷運宅標脫75%　全數自然人出手「最貴逼近6字頭」　

台中市首座捷運共構宅位於文華高中站的「冠德文心綻」今（8）日第二批共計12戶、分別為10、20、26樓含車位物件公開標售，標售單價落在50萬元~60萬元間，整體溢價率約9.2%，總計市府進帳約2.4億元。買家全數為自然人。

1小時前

藍昌路、援中路政治哏引熱議　在地：咆哮也買不起1區

有網友在臉書社團PO出一張照片，還笑稱「一直以為這是合成的，直到我去了高雄出差」，原來照片中是高雄楠梓區藍昌路、援中路的路牌，而附近就是國昌里，意外引起網友熱議。網友笑稱，「藍昌、援中，好符合時事。」、「再咆哮也已經買不起這區了！」

2小時前

桃機入境北上「五股垃圾山鐵皮屋」超醜！謝金河曝：都沒了

「塭仔圳重劃區」是北台灣第三大的重劃區，相當2.6個台北信義計畫區、7.4個新板特區。財信傳媒董事長謝金河7日就在臉書發文，日前路過塭仔圳重劃區，發現170公頃的五股垃圾山，400公頃重劃區內的鐵皮屋全拆光了，「卅幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇！」

2小時前

火災不可躲浴室！門外有煙要「躲這」：關上房門擋濃煙

日前台中市發生一起住宅火災，事後消防人員在浴室發現一對父女倒臥浴室雙亡，消防署特地發文提醒「發生火災 千萬別躲浴室」，因為浴室的設計無法有效阻絕濃煙、不會有新鮮空氣流入，甚至可能因為沒有對外窗，無法及時對外呼救，相當危險。

3小時前

汐止史上最高價出現！　17年社區轉手單價飆72萬

汐止最貴社區短短半年，就三度換人，這次竟由17年社區以每坪72.2萬元天價登冠，為汐止首次站上7字頭，相當驚人。在地房仲表示，該屋主對價格頗有堅持，委賣至少2年以上，時間長了，總是有機會遇到「比較特別」的買方。

4小時前

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身　苦主驚：小孩身上都爬蟑螂

小強的最愛！一名女網友發現，好市多6入裝的超厚紙箱，剛好可以當作環保鞋櫃，於是依序疊起裡頭能放鞋子，讓她大讚省錢兼環保利用，「好棒棒！」不過照片曝光後，大票網友卻驚喊，「蟑螂很愛在紙箱下蛋」；還有苦主說，婆家也有類似紙箱，「晚上小孩說蟑螂都爬上身體！」

4小時前

父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

20歲出頭就接班建設公司！最新一集《地產詹哥老實說》邀請三多立建設執行長李念穎，分享4年前臨危受命接班的心路歷程，外型亮麗的她在國外研讀珠寶設計，坦言「營建業牛鬼蛇神太多、水很深，而接班過程挑戰最大的就是『人性』。」

4小時前

鸚鵡熱唱《你不是真正的快樂》　陶醉模樣讓網友噴笑：五迷4ni

讀者迴響

熱門新聞

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身..

在地人崩潰！大甲星巴克貼歇業公..

買房隔兩天！同社區「大4坪房+..

房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆..

父親突撒手！27歲建商千金臨危..

獨居妹遇陌生男狂轉門把！1壞習..

汐止史上最高價出現！　17年社..

「新北的天母」在哪？內行推「這..

台南房價跳漲 「佳晟家和」位永..

才住2個月「租客懷孕了」　房東..

ETtoday房產雲

最新新聞more

現在裝潢地板很少用「1石材」？..

寧可手洗「不花錢買洗碗機？」　..

遊艇愛好者1次買2戶打通　新洲..

台中首座捷運宅標脫75%　全數..

藍昌路、援中路政治哏引熱議　在..

輪廓浮現！謝金河讚1重劃區：鐵..

火災不可躲浴室！門外有煙要「躲..

汐止史上最高價出現！　17年社..

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身..

父親突撒手！27歲建商千金臨危..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366