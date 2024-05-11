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「路過N年看了N年」　南投知名75棟透天起死回生

記者陳筱惠／南投報導

位於南投市南崗工業區中華路與彰南路交叉路口，有一排共計75棟透天社區，為南投人都知道的「偽爛尾」社區，該社區建物因使照問題，建商與縣府纏訟10年，不過該建商終於在2020年拿使照，據了解，過去該社區1戶價格約500萬元，如今開價1200萬元起，也驚呆在地人。

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▲▼ 南投,偽爛尾,使照,透天社區,纏訟,南投市,南崗工業區,京鑽,總誼 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於南投市南崗工業區中華路與彰南路交叉路口，有一排共計75棟透天社區，為南投人都知道的「偽爛尾」社區。（圖／記者陳筱惠攝）

位於南崗工業區腹地的「京鑽」全社區共計75戶透天，就位於中華路與彰南路交叉路口，整排透天店面佇立，一放就是10年起跳，不過近期因架起圍籬，有工人出入，引起在地人關注。

▲▼ 南投,偽爛尾,使照,透天社區,纏訟,南投市,南崗工業區,京鑽,總誼 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該建商分別在2010年、2015年、2019年提出使用執照申請，全案纏訟10年之久，終於在2020年建商勝訴並取得使用執照。（圖／記者陳筱惠攝）

知情人士指出：「這排就是南投市無人不知的建案，大家都以為是爛尾樓，放了10幾年好像沒動靜。」有網友說：「路過N年看了N年，連小孩都出生了這個案子還沒賣。」實際近看，水電管線目前正在整修中。

回顧整個案件，這塊原台鳳公司舊址的2180坪土地，於2008年申請建照成功，由總誼建設開始興建75棟4層樓透天並採預售推案，據了解當時房價一戶約500萬元左右，而75戶建物也於2010年主建物結構體完成。

豈料，2010年建商請領使照時，出現土地使用分區糾紛，原來是該基地位置屬於乙種工業區用地，不可作為住家使用。南投縣府因該土地使用分區和地目未依規變更，不核發使用執照，雙方更是對簿公堂。

▲▼ 南投,偽爛尾,使照,透天社區,纏訟,南投市,南崗工業區,京鑽,總誼 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲時空轉變，南崗工業區廠商爆滿、就業人口顯著成長，周邊生活機能逐漸增加。（圖／記者陳筱惠攝）

建商分別在2010年、2015年、2019年提出使用執照申請，全案纏訟10年之久，終於在2020年建商勝訴，縣府得核發使用執照，但是「該土地使用分區與地目未變，仍是工業用地，用途限於一般零售業與一般事務所，還是不能作為住宅之用。」

對此，地產業內知情人士指出：「當初發生事情時，建商也是想說頂多3年應該就可以告一段落，沒想到竟然是10年起跳，之前預售的部分戶別，建商也都很豪氣的退戶，有聽說1戶近期要買千萬元以上。」

對此，住商不動產南投中興加盟店店東張登勝分析：「該地為南崗工業區腹地，10年前周邊機能並不好，不過時空轉變，工業區廠商爆滿，甚至計畫要擴大工業區，就業人口顯著成長，周邊包含去年開幕的全聯福利中心，該地點是工業區東邊，還算滿好的地點，也有學區支撐。」

▲▼ 南投,偽爛尾,使照,透天社區,纏訟,南投市,南崗工業區,京鑽,總誼 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家提醒，該土地使用分區與地目未變，仍是工業用地，用途限於一般零售業與一般事務所。（圖／記者陳筱惠攝）

據賞屋過的民眾透露：「該案開價約1300萬元～1500萬元，有臨路型透店也有社區型透天，建商也很告知使照取得相當奔波，也因為建物完工多時才啟用目前全區就是重拉管線、外牆修補工程等等，預計2025年交屋。」

對於工業宅，住展雜誌企研室總監陳炳辰表示：「民眾要購入工業宅，需特別注意要是任意變更為住家用，或是二工違法改變屋況，一旦被查核，都會被報拆、罰款6000元到30000萬元。」陳炳辰說：「工業宅貸款上條件也不佳，很可能只有5、6成的核貸，甚至有些銀行不承作，購置方要特別留意。」

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關鍵字：南投偽爛尾使照透天社區纏訟南投市南崗工業區

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