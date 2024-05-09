不是公墓、殯儀館！「1嫌惡設施」大票人都不接受：絕對最煩躁

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

買房除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能。一名網友就說，最近看到一個很喜歡的物件，且剛好符合預算，缺點距離高速公路很近，後面還有工廠，所以最後只能忍痛放棄，好奇大家會因為哪些嫌惡設施而放棄喜歡的房子？文章曝光掀起討論。

原PO在PTT發文表示，最近看到一間房子，距離捷運站走路只要7分鐘，且格局好、雙面採光，建材配備中規中矩，建商風評不錯，各方面條件都很符合他的要求，也剛好在預算之內，讓他非常滿意。

但那間房子的缺點是距離高速公路只有50公尺，還位在工作陽台那側，基地後面有工廠，周遭也有小型工廠，因此考慮很久後，他還是忍痛放棄了。不過他不知道自己考慮的抗性，其他人是否也會在意，因此想問「什麼抗性是你絕不能妥協的？」「如果有上述抗性，比周遭行情便宜幾%是你可以接受的？」

不少網友紛紛指出，「機械車位」、「有長期噪音我不能接受自住，非自住只要能賺錢就好」、「大樓二樓吧，廁所管道重災區+改管猴噪音重災區」、「殯儀館旁邊，我真的不行」、「長時間的固定低頻噪音是無法接受的，也就是車道正上方的房子絕無法接受」、「周圍很舊很老，完全沒空地」、「噪音、空污相關的吧，這種問題租金免費我也不住」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



其中最多人無法接受的是住在宮廟附近，「宮廟、八大絕對最煩躁，都在上班族休息的時候吵」、「絕對是廟」、「最大抗性8+9聚集的宮廟」、「宮廟／凶宅／機械車位吧」、「絕對是廟宇」、「廟+火葬場」、「見識過公墓遷葬、回收場變社宅、電塔遷移過路口，可惜宮廟通常永流傳」。

但也有網友表示，「有抗性就是不夠便宜」、「凶宅七折都有人買，哪有什麼抗性」、「環境差了點但單價便宜20%，我也買單，什麼抗性都是唬爛的」、「只要夠便宜，凶宅都有人買」、「五折就可以妥協了，所以結論是錢的問題」、「有抗性但夠便宜，還是可以接受」。