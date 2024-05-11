房價會受電費調漲影響？　近2成民眾打消購屋念頭

▲8成以上的民眾認為，電價調漲後物價將上漲5成以上，而民眾不打算購屋的比例，比上季增加16%。 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳意雯／台北報導

台電於4月1日起，對所有用戶類別實行調漲，平均電價漲幅約11%。對此，中華民國房仲全聯會進行「電價調漲對房價的影響」網路民調後發現，有8成以上的民眾認為，電價調漲後物價將上漲5成以上，而該民調結果也顯示，民眾不打算購屋的比例，比上季增加16%。

中華民國房仲全聯會，日前針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調。其中，認為物價將上漲5~10%占58.4%、認為房價將上漲5~10%占46.6%、認為房租將上漲5~10%占53.7%。整體認為電價調漲之後，物價、房價及房租將呈現全面上漲趨勢。

另一個變化較大的議題為購屋意願，總統大選結束後，總計約有52.4%的民眾表示可能會啟動購屋。不打算購屋的比例，本季則比上季增加16.2%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊，顯示在看漲房價的前提下，對購屋行動轉為觀望，「即便是購屋、換屋能力相對較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少1成，觀察今年6月的買賣移轉棟數，將會進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。」

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，過去認為購買不動產用來對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，購屋目的中，投資置產比例為12%，比上季還略減1%，顯見民眾對於電價上漲，帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。